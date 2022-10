Madre se reencuentra con su hijo 15 años después, él abusa de su hermanita de tres

María Jesús Peralta fue alejada de sus hijos cuando estos tenían tan solo cinco y tres años de edad, pues el sustento de su hogar económico no beneficiaba a la familia, por lo que fueron retirados y trasladados a un Hogar de Menores en Argentina.

Al paso de los años María busco a sus pequeños ya adolescentes y tuvo éxito al encontrarlos para así poder estar juntos nuevamente, sin saber que el mayor de ellos le provocaría días de desvelo y una mala experiencia a su pequeña de solo 3 años de edad, hija de un segundo matrimonio.

Fue en el año 2016 cuando Peralta se reencontró con su hijo quien ya era mayor de edad, el cual tomo la decisión de vivir con su mamá biológica a Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. Cuatro años después se enteró que su propio hijo abusaba sexualmente de su hermanita de tan solo tres años de edad.

El joven abusó sexualmente de la menor en varias ocasiones mientras “le cambiaba el pañal”. “Nosotros no nos dábamos cuenta como familia cuándo pasaba esto”, indicó María Jesús, el testimonio de la menor fue difícil de asimilar para la madre.

Bastó con una noche en donde sus dos hijos varones se encontraban en la cocina discutiendo y golpeando cosas contándose del abuso. Al entrar a la cocina en donde se encontraban ambos, la mamá vio que su hijo “estaba nervioso y con bronca”, junto a su novia. En ese momento, la mujer se enteró de lo que había sucedido con su hija menor.

El joven actualmente tiene 24 años de edad y la menor seis años de edad. “Le chupaba y le metía los dedos”, confesó María Jesús el día de su denuncia el medio local TN.

“Él me bajaba el pantalón, me sacaba el pañal y me chupaba mientras yo estaba acostada, yo no sabía que era algo malo”, denunció la menor al pedirle que reconstruye los actos ante las autoridades.

El caso está abierto y sin investigación en la cámara de juicios orales de Argentina; “Tiene que haber justicia, no puede ser que este tipo ande en la calle como si nada”, exclama la ahora madre de tres hijos.

