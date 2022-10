Graban a pareja torturando a una pequeña gata en una playa de Florida

Las autoridades de Miami Dade dieron a conocer que, gracias a la grabación de un video y a la denuncia de la activista animal Natalia Martin, arrestaron a una pareja que torturaba a una pequeña gata en la playa.

De acuerdo con información de WPLG, filial de la cadena de televisión ABC en Miami, John Laguerre, de 27 años, y Jamarria Wayne, de 22, fueron señalados como responsables por haber martirizado al animalito tras haberlo arrojado en repetidas ocasiones al mar de Sunny Isles Beach como si se tratara de un juguete de trapo.

Aunque varias personas atestiguaron lo que sucedía nadie se atrevió a intervenir hasta que Natalia Martin se acercó a los inadaptados sujetos para pedirles detenerse.

“El tipo comenzó a ser muy agresivo conmigo. Dio un paso al frente y me dijo: ‘Oye, mira, este es mi gato. Este no es tu negocio. Puedo hacer lo que quiera’. Y mencionó: ‘Si no quieres que tire el gato, dame $1,000 ahora mismo'”, describió la activista en una entrevista concedida a WPLG.

Previamente, la activista se dio a la tarea de grabar el abusivo acto realizado por el hombre y la mujer, quienes se burlaban del sufrimiento experimentado por la pequeña mascota.

“La estaban arrojando al agua para tratar de hacerla nadar, pero la gata estaba tan asustada que ya se estaba desmayando. Estaba medio viva”, indicó la Natalia luego de intentar detener el sufrimiento del animal.

Ante la rotunda negativa de dejar en paz a la gata, Martin llamó a la policía local y posteriormente se detuvo a los torturadores del animal.

Jamarria Wayne fue acusada de resistirse al arresto y de intento de agresión en contra de un oficial de la ley; en tanto que John Laguerre recibió una sanción por ejercer maltrato animal y también por negarse a ser arrestado.

Debido a que la gatita se quedó desamparada, Natalia Martin la adoptó durante unos días y después le encontró un nuevo hogar.

También te puede interesar: