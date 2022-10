VIDEO: Adamari López se puso coqueta con un galán invitado de ‘Hoy Día’

Adamari López es una de las famosas más queridas por el público latino gracias a su carisma y belleza, encantos que le han valido para robarse el corazón de varios galanes. Y, todo parece indicar que uno de los invitados al programa ‘Hoy Día’ quedó cautivado por la picardía que la presentadora desprende. ¡Aquí te contamos los detalles del momento que tiene hablando a las redes!

Fue durante la más reciente edición del programa mañanero de Telemundo que la actriz protagonizó un momento junto a un galán invitado que ha sido de lo más comentado en las redes sociales.

Y es que de acuerdo con los internautas, la química entre Adamari López y José Kuthy, último expulsado del reality Exatlón Estados Unidos 2022, fue más que notoria y traspasó las cámaras.

Cabe recalcar que durante la entrevista, Kuthy llenó de halagos a la ex participante de ‘Mira Quién Baila’, algo que le provocó varias sonrisas. “Eres una mujer admirable, la vida te ha puesto pruebas y has sabido, no solo salir sino que has crecido y has logrado romperlas”, detalló el invitado. “Eres una gran influencer para los latinos”, añadió.

Por su parte, Adamari López no pudo evitar que sus miradas y sonrisitas pasaran desapercibidas ante los ojos del público, mismo que recurrió a plataformas como Twitter e Instagram para compartir su opinión y sacar sus propias conclusiones.

Mientras algunos internautas aseguraron que solo se trata de la cordialidad de la famosa, otros se aventuraron a decir que esta había quedado cautivada por los encantos de José Kuthy. “Omg soy yo o están coqueteando”, “Adamari y su expresión física indica que le gusta este tipo” y “Harían linda pareja”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

