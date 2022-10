Paola Egonu, jugadora de la Selección de Voleibol de Italia se encuentra a punto de renunciar a su equipo cansada del racismo

Paola Egonu es una jugadora de voleibol nacida en Italia y de padres nigerianos, a sus 23 años tiene una gran trayectoria que la llevó a portar la bandera de su país en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sin embargo los episodios de racismo parecen haberle colmado la paciencia y luego del juego por el tercer puesto en el Mundial de este año habría decidido abandonar la selección.

El último episodio racista que vivió Paola Egonu parece haber sido la gota que derramó el vaso para ella. Y es que durante el partido por el tercer lugar del Mundial, en la localidad neerlandesa de Appeldoorn, una persona le gritó a Egonu interrogándola del por qué era italiana, haciendo alusión a su color de piel. Algo que la jugadora evidentemente no toleró como el mundo del deporte en general, es que parece mentira que en 2022 aún estemos hablando de racismo y peor aún que estos individuos puedan insultar en cualquier recinto deportivo.

La reacción de Paola Egonu

Ante esta realidad, y a pesar de que Italia no salió campeona, este comentario de mal gusto le impidió a Paola Egonu celebrar el bronce de su equipo que se impuso a Estados Unidos con pizarra por 3-0, en un agregado de 25-20, 25-15 y 27-25. “No lo puedes entender, no lo puedes entender. Me preguntaron por qué soy italiana. Este es el último partido con la selección nacional“, dijo a su entrenador tras finalizar el partido.

Luego de este terrible episodio y al recibir cientos de mensajes de apoyo a través de sus redes sociales, Egonu repensó su decisión y aseguró que solamente se tomaría un descanso, que necesitaba un tiempo para pensar y regresar con más fuerzas.

El apoyo a Paola Egonu

La jugadora de voleibol que ha hecho todas las categorías con la Selección Italiana, ha recibido el apoyo de Mauro Fabris, presidente de la Liga Femenina de Voleibol Femenino: “Te admiramos y te queremos. Olvida el resto. Vuelve pronto a la Serie A“, dijo el federativo. Cabe destacar que Paola Egonu milita actualmente en la liga turca. También recibió el apoyo de varias personalidades políticas de Italia.

“Me duele que me ataquen porque siempre pongo el corazón y nunca falto al respeto. Siempre es un honor vestir la camiseta azzurra. Me gustaría tener un verano libre para descansar como persona y para mi cabeza. Es feo decirlo, no quiero quitarle el mérito ni el respeto a mis compañeras, pero la señalada siempre soy yo”, dijo la jugadora en entrevista para La Repubblica. View this post on Instagram A post shared by Paola Egonu (@paolaegonu)

La joven de 23 años tiene entre su palmares vistiendo los colores de Italia, una medalla de oro y una de bronce en el Campeonato de Europa y una presea de plata y bronce en copas del mundo.

