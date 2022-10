Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de octubre de 2022

LEO

Aprende a amar tus sueños y metas y poner todo tu empeño en cumplirlas, no permitas que otras personas te dañen mediante comentarios negativos que se te resbale lo que piensen, recuerda que si no te dan para el gasto no tienen porqué dar su opinión y si la dan no la tomes en cuenta. Días en los cuales reinicias en muchos sentidos sobre todo en la fe y esperanza. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, buscará sacar información de ti, quiere fregarte la existencia. Una persona de piel clara pretende saber más de ti, tiene buenas intenciones. Posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad, si sientes que eso no va a funcionar no la ilusión recuerda que eres propenso o propensa a que el karma te saque un susto. Vienen amores importantes y cambios en tu economía que te van a beneficiar, no des pie a chismes así que trata de comportarte y no andar de nalgas prontas porque después limpiar tu reputación va a ser el problema.

VIRGO

Aprende amarte más que nada en este mundo y verás como la felicidad comenzará a llegar a tu vida. Si tienes una relación no descuides a tu pareja por andar de nalga pronta, das entrada a personas que tienen otro tipo de interés hacia ti y después ya no sabes cómo quitártelos de encima. Tus números de suerte serán el 18, 24 y 78. Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Debes aprendes a soltar y dejar ir pues de esa manera quien te dañó y afectó en tu pasado dejará de ocupar un puesto importante en tu vida. Te cargas de un inche humor que ni la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Te enterarás de que hubo una fiesta y no fuiste requerido o requerida. Mucha suerte en juegos de azar. Te reencuentras con familiares. Pensarás mucho en quien se fue, recuerda que mucha culpa fue tuya. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta pa escoger.

LIBRA

Cambios laborales y posibilidades de viaje que has planeado ya desde hace algún tiempo. Cuídate de infecciones estomacales y de anginas. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Te enteras de infidelidad en relación de amistades. Un evento se aproxima, serás requerido o requerida. Ya no pienses tanto en lo que pudo haber sido, aprende a soltar y concentrar tus energías en nuevas oportunidades. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro.

ESCORPIO

No te preocupes por quien se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y no atiendes como se debe. Días de mucha estabilidad, pero también de ciertos temores que andas cargando contigo, dale vuelta a la página ya ve por todo eso que amas, no pretendas ser alguien que no eres para complacer a los demás, ellos no harán lo mismo por ti. No caigas en cuestiones pasadas que solo te han afectado y mermado la existencia. Cambios en estado de ánimo de familiar que te afectarán a ti, andará muy bipolar. Cuídate de trámites o pagos podrías perder crédito. Tus sueños te revelarán grandes cosas y situaciones, no te compliques tanto la vida y vive cada hora que tienes, sueles atender cuestiones que no te dejan nada y dar tu tiempo a quien no te da ni un segundo de atención Días de mucha fortaleza y cambios en los cuales dejarás de ser tu para ser una persona más fuerte y capaz de lograr cada uno de tus objetivos. Amores de un rato te acecharán en estos días, deja en claro tus sentimientos y no te metas en relaciones prohibidas.

ARIES

Si tienes problemas en el trabajo, dedícate a lo tuyo tu superior reconocerá tu esfuerzo. Una fiesta se aproxima, necesitas echarle ganas a la dieta, podrías subir de peso en estos días. Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal estado, trata de no comer en la calle y deja la huevonada y ponte hacer la comida en casa. Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo a la tiznada fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos. Antes de andar de cusco o cusca aprende a verte bien y no ser tan exigente, eres muy de esperar una pareja bien perrizima pero tú no estás dispuesto o dispuesta a ofrecer lo mismo, ponte las pilas. Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquila no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones.

TAURO

Si tienes pareja planeen un viaje junto, eso ayudará mucho a mejorar la relación. Un familiar se enferma. Es momento de que creas más en ti y en tu forma de ver la vida, no dudes jamás de quién eres y de hacia dónde vas en la vida, tienes todo para concretar tus sueños y metas y lograr cuanto te propongas. Cuida mucho tu parte emocional podrías estar en un tono algo achicopalado o achicopalada por problemas que andas cargando desde hace tiempo. Una mentira podría ocasionar un problema enorme con la pareja en caso de tener. Si sales con una persona y no te emociona nada pues next, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada. Cambiará la idea que tienes sobre una persona y comenzarás a verla sin tapujos. Estarás al iniciar la semana más relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada.

GÉMINIS

No te permitas caer ni tropezar una vez más, aprende a ver la vida de manera distinta y si te caes levántate con más fuerza. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, bien jodido, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suelen gastar en fregadera y media que no necesita. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina, si es así, es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte. Es momento de ir por cada uno de tus sueños, centra tu vida y energía en lo que quieres y deseas para ser feliz, no dejes que situaciones tontas del pasado sigan afectando tu vida y tu entorno, no es momento para pasarla mal ni cometer equivocaciones.

CÁNCER

Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que el sexo siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. Si tienes pareja ten cuidado con buscar motivos o pretextos para estar peleando, no tienes necesidad de hacerlo. No te dejes manipular por terceras personas y aprende a tomar tus propias decisiones solo así lograrás cada meta que te propongas. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Si estás en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes porqué dar explicaciones. Un evento o situación te hará valorar más a tu familia. Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho, pero todo depende de la manera en que comiences a consentir a tu pareja. Una gastritis perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías dañarte más tu estómago.

PISCIS

Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en tonterías y te amargas de la nada. Andarás rodeado de mucha envidia por parte de amistades, te ha ido muy bien y por esas cuestiones suelen enviarte malas energías, trata de no comer comida que te llegue de personas de las que desconfías, tu sexto sentido te anunciara de quien hay que cuidarse. Si no te sabes aguantar no entres en pelas con amistades. Hay cambios muy importantes para mejorar en tu vida solo se inteligente y aprovéchalos. Cuida mucho la cuestión de la alimentación podrías subir mucho de peso. Cambia tu manera de pensar y ve la forma de buscar mejores oportunidades de empleo pues estos días se visualiza para concretar algo mejor en el ambiente laboral. Es posible que sientas necesidad de buscar a una persona que te dañó mucho en el pasado, posiblemente existan ciertos círculos o puertas que quedaron pendientes de cerrar.

ACUARIO

Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para afectarte. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos. En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad. Amor a distancia se visualiza, grandes cambios en tu forma de pensar y ver la vida, vas a tener más suerte que nunca y muchos planes comenzarán a concretarse. Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es eterno y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar.

CAPRICORNIO

Hay personas a tu alrededor que solo afectan tus energías, tu orgullo te hace cometer muchos errores, sin embargo, algunas veces te ayuda para no caer en las mismas cuestiones del pasado. Muchos cambios en tu forma de ir por tus sueños, sabes que ya no puedes perder el tiempo, la vida comenzará a florecer en ti y si en estos momentos no tienes una relación la persona que necesitas y requieres está por aparecer y cumplir con tus expectativas. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa cómo reaccionarías tú. Tu pareja seguirá dándote y dándote lata, necesitas ya cerrar ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren y no solo te busquen para obtener algo a cambio.

SAGITARIO

Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen. Cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar es bienvenido en tu vida quien no, que se quite de la puerta y no estorbe en la entrada. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en los dineros porque podrían aparecer gastos de la noche a la mañana, hay que cuidar más tu economía. Ten mucho cuidado de amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en esas tonterías. Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la página no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. Te visitará amistad que tenías algún tiempo de no ver. Si tienes pareja hay muchas posibilidades de que ciertas cuestiones del pasado afecten su relación. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días. Un familiar se enfermará o podría caer en cama en los próximos días.