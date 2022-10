Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 29 de octubre de 2022

En su horóscopo de la semana, la célebre astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco lo que le espera del lunes 24 al sábado 29 de octubre de 2022 y el arcángel que estará ayudándote a conseguir tus deseos.

Aries

El Arcángel que te va a estar ayudando en esta semana es el Arcángel Metratron, que te indica que esta semana será de determinación en tus proyectos de vida y autocontrol con tu carácter y temperamento, recuerda que ?el que se enoja pierde?, así que Aries tendrá que mantener la calma posible en estos días. Tu color de la abundancia es el amarrillo, tus números mágicos son 07 y 23 tu día de la semana martes.

Este arcángel significa que van a ser unos días de fuerza espiritual muy elevada y que vas a tener la oportunidad de vencer cualquier obstáculo que se te presente en estos días, es decir, solo invoca al arcángel Metatron y verás cómo esa ayuda te va a llegar para que puedas tener el éxito que deseas en cuestión laboral. Ya no esperes más trata de poner en orden tu papelería personal recuerda que el tiempo se va y no regresa.

Para los Aries que están en pareja va a ser unos días de mucho amor verdadero, si sientes que no logras tus objetivos no te estreses, dale tiempo al tiempo que ya las energías cósmicas se están alineando a tu favor.

Tauro

El Arcángel Uriel es el que te indica que estos días serán de estabilidad y eficiencia en todo tu desempeño profesional y que tengas metas ambiciosas que serán cumplidas. En este tiempo debes de hacerte cargo de todos los problemas y darle solución. Tus números mágicos el 03 y 15 tu color es el rojo, tu día de la semana el miércoles.

El arcángel Uriel es el que te va a estar ayudando en estos días para que tengas esa fortaleza de espíritu y que la salud que es fundamental en nuestra vida reine por completo, también este arcángel tiene la facultad de quitar de tu vida las malas amistades y amores tóxicos, es decir, limpia por completo tu contorno de vida.

Debes de entender que tu signo es muy terco y a veces no mide el peligro de las situaciones por eso se te recomienda pensar más de dos veces lo que vayas a hacer y decir para que después no te veas en situaciones complicadas. Encuentras el amor en tu ambiente de escuela o laboral, va a ser muy compatible contigo.

Géminis

El Arcángel Miguel te dice que esta semana vas a tener un final feliz, es decir, que por fin logras lo que tanto deseas para estar en paz y avanzar en tu vida profesional, que el arcángel te indica que te desarrolles más en cuestión de tu trabajo y que estarás protegido de las malas energías y brujerías que te podían rodear. El color de que te domina el azul tus números mágicos el 01 y 29 y tu día de la semana el jueves.

El arcángel Miguel es el que te va a guiar en estos días para que tu vida se vuelva a reacomodar y sacar todo lo que negativo que te venía rodeando, también el arcángel te va a elevar el sentido de la intuición y adivinación por sueños, así ponte muy atento a lo que vayas a soñar o sentir en estos días.

Semana de estar con muy buena actitud y la llegada de un dinero extra, trata de ya no pelear con tu pareja sentimental, te haces unos arreglos de cirugía estética, ten invitan a un negocio tú trata de aceptarlo y juntar dos o más ingresos en tu vida. Cuidado con problemas de infección de pulmones recuerda que es tu punto débil, en estos días sé un poco más saludable en tu día a día.

Cáncer

El Arcángel Raziel te dice que puedes crear la vida que tu deseas; es solo cuestión de mantener la Fe y alcanzarás tus metas profesionales que estos días tendrás las energías positivas a tu alrededor y será un comienzo exitoso en lo que te vayas a desempeña. Tu número mágico el 08 y 21, tu color el verde, tu día de la semana el lunes.

Este arcángel te dice que te va a acompañar en esta semana y sentir su protección divina, recuerda que este arcángel te va a dar la oportunidad de crecimiento en lo personal y laboral, pero debes de concentrarte en lo que deseas para tu futuro y ya dejar ese mal amor que solo te quitaba tiempo para salir adelante. Trata de estar más atento a tu salud y mantener una dieta saludable para que te veas y te sientas de lo mejor.

Semana de tener juntas de última hora en tu ambiente laboral para cambios de puesto, empieza a tomar tus vacaciones para tener tiempo para ti. Para los Cáncer que están estudiando les viene una propuesta de una beca para una unos estudios superiores en otro país, trata de cuidarte de los chismes así no platiques lo que te platiquen trata de vivir en paz.

Leo

El arcángel Ariel te dice que fuerza y constancia en lo que estas desarrollando en este momento, que el poder de este arcángel va a ser determinante para ayudarte a lograrlo, que debes de tener confianza en ti mismo y avanzar y sobre todo tener el perdón en tu vida. Tus números mágicos son 11 y 29 tu color el naranja, tu día de la semana el martes.

Este arcángel Ariel es la fuerza que te va a guiar en estos momentos de crisis para que puedas salir adelante y no estar atrapado en situaciones que no puedas resolver. Este arcángel también te dice que si necesitas de un apoyo este arcángel te lo dará sin limitantes, que vas a poder resolver situaciones legales o laborales a tu favor, recuerda que lo más importante de este arcángel es que te va a dar el respecto por nosotros mismos y por los demás.

Aplicas para un trabajo nuevo y mejor pagado, tendrás la invitación a un viaje, trata de no dormir de más recuerda que tu energía necesita del astro rey el sol para que se multiplique así hacer ejercicio y vivir saludable.

Virgo

El arcángel Raziel que te indica que las respuestas y soluciones que venías buscando se te darán en estos días para que puedas avanzar en tu vida profesional, que tendrás una luz muy intensa dentro de ti para vencer todos tus obstáculos que se te presentan. Tu número mágico el 06 y 20, día de la semana el viernes, tu color el blanco.

Este arcángel Raziel es el que te va a estar ayudando en estos días para que puedas tener esa seguridad de progreso y bienestar a tu alrededor. El arcángel Raziel solo invócalo y trata de estar en paz en tu corazón para atraigas lo que deseas, también este arcángel te ayuda a las situaciones económicas, es decir, dejar atrás la pobreza y deudas que es el tiempo de estar progresando en lo económico.

Te llega una buena noticia desde lejos que te dará mucha alegría, decides empezar a buscar eso que tanto deseas, la salud y el amor verdadero, que se te va a dar sin tropiezos. Cuidado con las mentiras de tu pareja o amigos que te rodean, no les creas tanto siempre duda de lo que te dicen para después no caigas en depresión.

Libra

El Arcángel Rafael te indica que tomes las decisiones con la razón, no tanto con el corazón, que son momentos de madurez mental y seguir adelante en tu vida profesional, que quites personas tóxicas de tu vida, que este arcángel te ayudará y podrás sanar de cualquier enfermedad solo invócalo que tendrás respuesta. Tu día mágico el miércoles, tus números el 09 y 23, tu día de la semana el miércoles.

Terminas tus estudios y decides hacer un diplomado, recuerda que tú eres el comunicólogo del zodiaco así que no lo dudes en seguir estudiando. Arreglas un asunto legal del pasado, te busca un familiar para invitarte a las fiestas, ya no busques ese amor que se fue recuerda que todo lo que sucede es por algo así no te deprimas por personas que no te valoran, ya en estos días vendrá a tu vida un amor del signo de Aries o Capricornio que va a ser muy compatible con tu signo.

Haces unas mejoras para tu casa, piensas mucho en tener un bebé y recuerda que el Libra son los mejores padres así que no lo dudes es tiempo de hacer una familia, recuerda que es el arcángel Rafael de la renovación del espíritu y elevación de la mente no dudes en invocarlo.

Escorpio

El Arcángel Jofiel que te va a ayudar este arcángel que tu sueños y metas se hagan realidad en tu vida, que solo mantener presente su ayuda espiritual y vas a lograr que creas más en ti y que tendrás buen final en todo lo que vayas hacer. Tu día mágico el lunes, tus números de la suerte son 17, 31, tu color el rojo intenso.

Semana de festejarte que estas en tu etapa de cumpleaños, así apáchate y sé feliz con las personas que te rodean, recuerda que estás en una buena época para los Escorpio, así que no lo dudes en cambiarte de trabajo a uno mejor o poner un negocio para que tengas más solvencia económica. Cuídate de problemas de depresión y angustia, recuerda que tu signo es agua y eso lo hace siempre ser muy sensible así trata de tomar un curso de meditación y salirte a caminar que eso te va a ayudar mucho a estar mejor.

El Arcángel Jofiel te va a ayudar en la iluminación espiritual y lo puedes invocar cada vez que tengas un problema que el vendrá en tu ayuda y se recomienda traer la imagen de arcángel en tu cartera como protección.

Sagitario

El Arcángel Gabriel te indica que es el momento de actuar conforme a tus metas, que no te detengas que este arcángel te ayudará a salir adelante en tu vida profesional, que el arcángel Gabriel va a ser el que te ayude a tener más comunicación con todos los que te rodean y que podrás tener a tu lado el amor verdadero; no dudes en invocarlo que te hará el milagro. Tus números mágicos son 05 y 66, tu color el verde, tu día de la semana el jueves.

Recuerda que tu signo domina todo lo relacionado a los temas de relaciones con personas muy importantes y eventos sociales y en esta semana te llenarás de eventos. Te cambias el look y te haces unos arreglos estéticos, recuerda que tu signo es el más vanidoso del zodiaco y siempre se quiere ver de lo mejor. Te llega un amor nuevo del signo de Libra o Aries que va a ser muy compatible contigo.

Pagas el seguro de tu carro, tramitas tu papelería del título y de tesis. Este arcángel Gabriel te va a guiar en tu vida para que siempre reine la felicidad, se recomienda invocarlo al prender una vela roja y hacer tu petición.

Capricornio

El Arcángel Chamuel que indica que te deshagas de todo lo negativo que venías arrastrando de tiempo atrás y que es el momento preciso para tomar determinaciones para que tengas más buena suerte en tu futuro, es decir, transformar tu vida para mejorar. Vendrán oportunidades nuevas de crecimiento y la llegada de un dinero que te hará sentir fuerte, recuerda que las personas buenas en tu vida no debes de alejarlas, a las tóxicas sí; aprende a valorar lo que te rodean. Tu día mágico el jueves, tus números el 13 y 30, tu color el naranja y morado.

Van a ser unos días de mucha felicidad alrededor de tu signo y más porque el amor que tanto esperabas estará a tu lado, recuerda que los Capricornio son muy dependientes de su pareja y eso les da estabilidad en su vida. Realizas trámites de tu visa o pasaporte, a los Capricornio que están solteros les llegará un amor del signo de Aries o Leo que hablarán de estar muy compatibles contigo.

Este arcángel es tu protector y te va a ayudar a solucionar todos los problemas que tengas en tu vida, solo invócalo y prende una vela roja te ayudará como protección.

Acuario

El Arcángel Metatrón te dice claramente acto de fe, que significa que debes de dejar las inseguridades y los miedos que este arcángel te ayudará a estar fuerte en los momentos de cambio en tu vida que creas en ti y seas constante con tus metas. Realizas actividades que te llenen energías positivas como el deporte y los negocios propios, tu día mágico es el lunes, tus números el 14 y 25, tu color el amarrillo.

Recuerda que tu signo es muy inteligente y carismático y eso hace que tengas éxito en todo lo que te desempeñes, pero trata en no caer en la soberbia y arrogancia para que no tengas energías negativas a tu alrededor. Cuídate de dolores de migraña y cuello, es por tanta energía negativa trata de ser más discreto con tu vida personal.

En el amor te sentirás de lo mejor, recuerda que eres el coqueto del zodiaco y eso te hace ser el conquistador y en esta semana se te va a dar ya una relación con alguien del signo de Tauro o Libra. El Arcángel Metatrón ésta encargado de solucionar todos los problemas del espíritu, así que cada vez que tengas un dolor o depresión muy fuerte invócalo que te va a ayudar y cargar su imagen cerca de tu pecho para protección.

Piscis

El Arcángel Uriel te va ayudar en esta semana y te indica que la vida es maravillosa, que solo deja de pensar cosas que nunca van a suceder y te concentres en la realidad de estar progresando, que este arcángel te ayudará a atraer la abundancia y la prosperidad, así que prepárate a los cambios de trabajo más exitosos y que nunca dudes en tener pensamientos positivos, que no te sabotees tú mismo con las ideas negativas, siempre buena actitud. Tus números mágicos son 16 y 28, tu color el blanco y rojo, tu día el miércoles.

Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo, recuerda que el amor no se relacionado con la laboral así trata de no involucrarte con nadie en tu ámbito laboral, aunque sea sexual. Sigues con los cambios de casa y piensa en remodelarla en donde estas viviendo en este momento. En tu trabajo tendrás juntas de última hora para una supervisión así que trata de tener todo en orden.

Te compras un celular nuevo, semana de exámenes, así aplícate a estudiar más. Se recomienda prender una vela de color rojo y hacerle una petición arcángel Uriel para que te ayude en cualquier problema legal y sentimental que te lo resolverá de inmediato.

