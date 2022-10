Repatriados crean escuela de inglés y dan clases a mexicanos en EE.UU.

MEXICO.- Cuando Sebastián López tenía 33 años fue repatriado a México: 27 otoños después de que sus padres lo llevaron desde San Luis Potosí a Chicago, donde creció, estudió y aprendió el inglés como un nativo, donde se sentía parte.

No fue un asunto de ley ni mucho menos. ?Regresé para acompañar a mis padres que ya estaba en edad para el retiro y no querían seguir allá?, cuenta en entrevista con este diario.

El problema es que cundo llegó a México entendió a cabalidad lo que había hecho, que tendría que trabajar y que tenía solamente ?una mano adelante y la otra atrás? para salir adelante como miles de mexicanos que cada año retornan a México tras años de vivir en Estados Unidos.

Fue y vino entre San Luis Potosí y la Ciudad de México buscando su lugar hasta que lo encontró en la capital mexicana con New Comienzos, una organización fundada en 2014 que da apoyo a la reintegración cultural, económica y laboral a los mexicanos deportados.

Así fundó su propia escuela de inglés en la zona conurbada de la CDMX. En el Estado de México daba clases del idioma que le dio identidad muchos años: el inglés, el idioma que considera su primera y segunda lengua, como el español.

Luego se sumaron otros profesores en su misma condición. Luego vino la pandemia y tuvieron que cerrar. Sin embargo, el boom de las escuelas a distancia jugó a su favor y abrieron como muchos institutos las clases en línea en alianza de New comienzos.

?Pasamos de tener 30 alumnos a tener 400 alumnos?, destana. ?Ahora damos clases virtuales a personas de todo México, EUA, Puerto Rico y Canadá?.

New es una organización con una loable misión: apoyar la reintegración de los repatriados como guías para encontrar empleo en medio de un momento adverso, donde muchas veces desconocen el país y su operación.

Tan solo en el año 2021 fueron deportados a México más de 176,000 que registró la Secretaría de Gobernación, una cifra que será superada por mucho este año porque entre enero y agosto se acumularon más de 160,000.

Israel Concha, fundador de New Comienzos cuenta que cuando vio en el inglés de los retornados una oportunidad de empleo para éstos intentó integrarlos como maestros en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

?Muchos de ellos fueron certificados y participaron en las convocatorias para ser maestros bilingues pero el gobierno nunca los contrató?.

Por eso decidieron emprender como empresarios en México y poco a poco se han sumado alumnos mexicanos que viven en Estados Unidos que no aprendieron el inglés desde niños como otros que llegaron en la infancia.

Para dar una muestra y como un gesto de solidaridad, la plataforma de New comienzos y Sebastian López dan los domingos clases gratutitas para practicar con algunos de ellos además de clases intensivas e individuales con precios muy accesible para que estén al alcance de cualquier persona.

?El inglés siempre te va abrir puertas, es el idioma de la comunicación internacional, del comercio, de las finanzas. Se habla en muchos rincones del mundo”, señala Israel Concha.

?La tecnología ayuda a aprender el inglés sin importar si están en la CDMX, Atlanta, Los Ángeles o desde cualquier lugar?.

New comienzos logró a través de un convenio que la SEP y el Instituto Nacional de Educació para los adultos (INEA) den certificaciones a sus estudiantes. También ayudan a sus alumnos a encontrar un trabajo bilingüe, independientement de dónde viven.

?La ventaja que tenemos respeto a otras escuelas de inglés es que su certificación es totalmente gratuita, expedida por el gobierno y no expira?, agrega Concha.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Si alguien está interesado solamente tienen que ingresar a la página de la organización www.newcomienzos.org y buscar los teléfonos y correos. Pueden enviar un mensaje vía WhatsApp y desde ahí mandan un link de registro.

En menos de 24 horas te contacta un profesor, a quien le explicas tus metas, evalúan el inglés y eres invitado a las clases de conversación gratuitas como prueba.

Una vez que se logra un nivel avanzado, pueden buscar empleo a sus estudiantes. Si éste se encuentra en México, será contratado con las leyes mexicanas y el pago es en pesos, pero puedes trabajar en proyectos en otros países y pagan más de 18 mil pesos al mes.

En EE.UU., la conecció es con empresas transnacionales, el pago es en dólares siempre por arriba del salario mínimo de allá. E

¿Qué métodos funcionan para aprender inglés más rápido?

Sebastián López precisa que la mayoría de los migrantes en Estados Unidos tienen la urgencia de aprender inglés porque necesitan incorporarlo en su cotidianeidad. Entenderlo lo más pronto posible y tener una conversación fluida.

Es por eso que su escuela utiliza una metodología en la que incluyen inglés conversacional desde un principio. Así empezó a aprenderlo Ana Estrada desde que era voluntaria en la Ciudad de México, antes que por amenazas a la organización New Comienzos tuviera que huir a Estados Unidos.

Ahora solicita asilo en Nevada y necesita más que nunca el idioma y lo toma a larga distancia: todos los días toma una clase. ?Aquí Muchos te discriminan por hablar español, por verte hispana, por no tener el acento nativo. Hay personas que me han hecho menos por no hablarlo fluidamente. No todos te ven con buenos ojos si hablas tu idioma natal?.

Una vez que domine la lengua, su plan es crear una organización civil en Estados Unidos que apoye a mujeres víctimas refugiadas en situaciones de emergencia y que no entienden las leyes ni dominan el inglés para que las acojan legalmente.

Actualmente el inglés es el idioma más hablado a nivel mundial con más 1,400 millones de hablantes. De ellos, aproximadamente 379 millones son nativos, mientras que el resto han aprendido esta lengua como segundo idioma.

En México, a pesar de la interconección comercial y social con Estados Unidos, solo el 5% habla inglés en un nivel alto, de acuerdo con el estudio Language Experience Statistocal Journey , de la organización Políglota. El resto se encuentra en el nivel básico e intermedio.

Esto significa que pueden entender frases simples, pero no mantener una conversación fluida o expresar ideas complejas en inglés y cuando deciden emigrar se topan con la barrera del idioma.

Te puede interesar:

– En busca de empleo, los repatriados de la tercera edad

– Más de 181 mil mexicanos fueron repatriados de EE.UU. en lo que va del 2021, revela el INM

– Líder de la principal organización de deportados en México vuelve con papeles? ¡y a Los Ángeles!