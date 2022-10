Johnny Depp enfrenta acusaciones de plagio a un poema para una canción de su nuevo álbum

El actor estadounidense Johnny Depp enfrenta una nueva controversia, y es que recientemente Bruce Jackson lo acusó de plagio por una de las canciones de su nuevo álbum de estudio, “18”, que aparentemente recopila la letra de un libro de 1974 llamado “Get Your Ass in the Water and Swim Like Me”.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por Jackson a la revista Rolling Stone, la canción “Sad Motherfuckin Parade”, de la autoría de Depp y el guitarrista Jeff Beck, recopila textualmente dos líneas que se encuentran en su libro.

“Nunca me había encontrado con algo así. He estado publicando cosas durante 50 años, y esta es la primera vez que alguien ha copiado algo y le ha puesto su propio nombre”, añadió.

Por su parte, Johnny Depp y Jeff Beck admitieron que “puede haber elementos de la canción que reflejen las palabras de ‘Hobo Ben'”, pero aseguraron que su tema es “un trabajo original de autoría y creatividad”.

Aunado a estas declaraciones, el actor que dio vida a “Jack Sparrow” y su socio musical decidieron no dar lugar a las especulaciones y presentar una demanda contra Bruce Jackson, quien los acusó de dicho plagio.

Dentro de la querella, los músicos argumentan que el poema no tiene un autor como tal, ya que el origen de las letras es un relato que Slim Wilson, un compañero de prisión, le contó a Jackson cuando estuvo en la cárcel del Estado de Missouri.

