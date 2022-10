Además de la copa del mundo ¿Cuáles son las tendencias en Qatar?

Ya no tarda en llegar la copa mundial de fútbol, Qatar, 2022 y es un hecho que es el tema en boga para muchas naciones; evidentemente, Qatar no podía ser la excepción, pero? veamos lo que en realidad es tendencia para el país de la península arábiga. Demos un rápido vistazo a lo que sucede en Twitter y Google por aquella nación pues, aunque no lo crean, no todo gira alrededor del soccer por aquellos lares.

¿Qué nos dice Google sobre las tendencias en ese país?

Para conseguir lo anterior tomamos como referencia los datos que provee Google Trends durante los últimos 30 días. Si bien el mundial de soccer es el evento deportivo más cercano e importante por estos días en aquel país, no es el único que goza de la atención del público.

Al realizar la búsqueda en ?Todas las categorías?, observamos que una buena parte de las tendencias se enfoca en el Torneo Mundial de Criquet que se lleva a cabo en Australia.

Qatar llegó a encontrarse en los clasificatorios, pero aunque el país no figura del todo en las tendencias de Google, se puede interpretar que en dicha nación árabe ese deporte es seguido con mucha emoción. Por otro lado, el tema del interés por el fútbol puede observarse en lo llamativo que resulta la Superliga de India por estas tierras árabes.

¿Qué nos dice Twitter sobre las tendencias en ese país?

Tomando como referencia los datos de Twitter, además de la Copa del Mundo de Fútbol, las tendencias arrojan datos sobre una población bastante interesada en artistas del k-pop como es el caso de Jungkook, de BTS, quien se encuentra encabezando los trending. Probablemente porque el artista se encuentra preparando varios promocionales para marcas con motivo del evento mundial ya citado, sin contar que su banda viene sonando fuerte como parte del soundtrack de la copa mundial.

En noticias de corte internacional, el emir (jefe de estado) qatarí Tamim bien Hadam Al Thani, también se encuentra en las tendencias, pues trascendió la noticia del pasado martes, 25 de octubre cuando dicho mandatario anunció que la Organización Mundial de la Salud acreditó todas las ciudades de Qatar como saludables.