Concejo de Los Ángeles podría censurar a los concejales Kevin de León y Gil Cedillo por su papel en grabación con comentarios racistas

Con cinco votos a favor y ninguno en contra, el Comité de Censura Ad Hoc del Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó un par de mociones para censurar a los concejales Kevin de León y Gil Cedillo por su papel en el escándalo de la grabación con comentarios racistas.

Las mociones aprobadas fueron enviadas al pleno del Concejo para que sean votadas más tarde este mismo miércoles.

“En la memoria de la mayoría de la gente, es la primera vez que se escucha una moción de censura contra un integrante del Concejo”, aseguró el presidente de la representación, Paul Krekorian, en una sesión informativa este martes.

La votación de este miércoles por parte del comité, el cual es encabezado por el concejal Marqueece Harris-Dawson, representa el primer paso para amonestar formalmente a los dos integrantes involucrados en el escándalo, en medio de incesantes llamados para que renuncien a sus escaños.

“Desafortunadamente, esto es un reflejo de todos nosotros, lo queramos o no”, expresó el concejal Paul Koretz, quien forma parte del Comité de Censura.

Algunos reportes dijeron que Koretz intentó diferenciar los comentarios hechos por los funcionarios sobre la grabación filtrada de octubre de 2021 del resto del Concejo Municipal para disipar la noción de que “todos están manipulando cosas detrás del escenario, y todos están haciendo comentarios sobre los residentes de Los Ángeles”.

“Esto no es cierto. Esto no es lo que es la ciudad. Esto no es lo que es el Ayuntamiento. Creo que es importante para este comité y para todos nosotros enviar este mensaje al público: el hecho de que sea elegido para el Concejo Municipal no lo pinta automáticamente con el mismo pincel terrible”, sostuvo Koretz.

Las mociones también consideraron la censura contra la expresidenta del Concejo, Nury Martínez, porque se presentaron de forma previa a su renuncia.

A dos semanas de que se hiciera pública la grabación de la conversación de octubre de 2021 que incluía comentarios racistas y maniobras de redistribución de distritos, De León y Cedillo han desafiado las peticiones generalizadas de que renuncien, peticiones que van desde el presidente Joe Biden y el gobernador Gavin Newsom hasta casi todos sus colegas del Concejo Municipal.

Si el Concejo vota a favor de censurarlos, representaría poco cambio de la actual situación, únicamente con el aumento a las presiones para que ambos renuncien.

Ni De León ni Cedillo han asistido a una reunión del Concejo Municipal en más de dos semanas.

