Posponen sentencia de Pablo Lyle y su futuro sigue en el aire

Este 26 octubre, estaba programada una audiencia en la que el actor mexicano, Pablo Lyle, conocería la sentencia que deberá cumplir en prisión luego de haber sido encontrado culpable de haber cometido el delito de homicidio involuntario en contra de Juan Ricardo Hernández en marzo de 2019 en Miami, Florida.

Sin embargo, dicha sesión fue suspendida debido a que el equipo legal del famoso galán de telenovelas solicitó la realización de un nuevo juicio, por lo que será hasta el próximo 14 de noviembre cuando las autoridades norteamericanas dicten su sentencia para el histrión.

Durante la sesión realizada esta mañana en los tribunales de Miami, Florida, el actor mexicano únicamente fue requerido vía zoom.

No obstante, su defensa sí estuvo de forma presencial y lo primero que hicieron fue interponer un recurso legal para solicitar un nuevo juicio para el actor, lo cual, obligó a las autoridades estadounidenses a aplazar la fecha de la sentencia y establecieron el 14 de noviembre para la próxima audiencia.

En la que, en caso de no ser aceptada la moción de un nuevo juicio, se dictaría la sentencia que finalmente se le impuso al actor.

De acuerdo con diversos especialistas en leyes, Pablo Lyle podría alcanzar una sentencia en prisión de entre 9 y 15 años, sin embargo, su condena podría reducirse debido a todas las pruebas que ha presentado la defensa en la que se demuestra que el actor no es un peligro para la sociedad, no obstante, será un juez el que determine el fututo del actor, a quien, pese a los esfuerzos de su defensa, no se le tomarán en cuenta los tres años que ha estado bajo arresto domiciliario.

Tras ser encontrado culpable, Pablo Lyle fue enviado a una presión del condado de Miami, sin embargo, una vez que reciba si sentencia será enviado a una prisión estatal dentro de Florida, donde sin lugar a dudas las condiciones serán más hostiles.

Se sabe que la ley de Florida estipula que ningún preso podrá obtener su libertad de forma anticipada por buena conducta, pues para que esto suceda tienen que cumplir al menos el 85% de su sentencia.

En marzo de 2019, Pablo Lyle se dirigía al aeropuerto de Miami, Florida abordo de una camioneta en la que también viajaban su esposa, sus dos hijos y su cuñado, no obstante, se vio involucrado en un incidente de transito con el cubano de 63 años Juan Ricardo Hernández.

Quien interceptó al actor en un semáforo para reclamarle y ante esta situación en galán de telenovelas como ?Mi adorable maldición? y ?Corazón que miente? se bajó de su vehículo para propinarle un puñetazo al adulto mayor, quien cayó al suelo sufriendo una grave herida en el cráneo que le quitó la vida un par de días más tarde cuando estaba hospitalizado.

Tras estos hechos, el actor fue detenido y se le impuso arresto domiciliario, no obstante, su juicio se retrasó en distintas ocasiones debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y fue apenas el pasado 4 de octubre cuando las autoridades estadounidenses lo declararon culpable de haber cometido el delito de homicidio involuntario en contra de Juan Ricardo Hernández.

También te puede interesar: