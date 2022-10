Ángel Reyna acusó a Oswaldo Sánchez de haber amañado un partido de la Liga MX en 2007

El ex futbolista Ángel Reyna aseguró que Oswaldo Sánchez habría intentado arreglar un partido cuando vestía la camiseta del Santos Laguna. La afirmación la hizo en una entrevista con el youtuber “El Escorpión Dorado”, desde donde también tocó distintos temas polémicos.

Según Reyna, el hecho se dio en 2007, año en que el Santos Laguna luchaba por evitar el descenso junto a los equipos de San Luis y Querétaro; en aquella fecha el polémico ex futbolista era jugador de San Luis. “Me tocó ver que Oswaldo Sánchez estaba arreglando para que nosotros le echaremos la huevita, cuando estaba Querétaro, Santos y San Luis metidos en el pedo del descenso“, contó el ex jugador apodado como el “Pleitos”.

“Yo estaba en San Luis e íbamos a jugar contra el Querétaro. Ellos necesitaban combinarse con algunos resultados, y Oswaldo habló con Adrián Martínez, “Chacho” Coudet, “Tavo” Valdez, y fue allí que empezó a negociar. Yo era un chavito pero era medio metiche”, prosiguió el polémico Ángel Reyna.

De igual forma aseguró que en aquella oportunidad, San Luis empató con Querétaro para beneficiar al Santos Laguna. Cabe acotar que en la jornada número 15 del Torneo Clausura 2007, el San Luis derrotó 1-0 al Querétaro. “Oswaldo no nos pagó, no nos mandó lana, o si nos pagó no me acuerdo“, añadió.

En aquel campeonato el Santos Laguna se terminó salvando mientras que el Querétaro terminó bajando de categoría.

Queda esperar si Oswaldo Sánchez negará estos rumores o saldrá al paso a estas acusaciones o únicamente quedarán allí, como otra anécdota del polémico ex futbolista que militó en clubes como San Luis, Toluca, Zelaya, entre otros.

