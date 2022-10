El PIB de EE.UU. tiene un crecimiento anual de 2.6% en el tercer trimestre de 2022 y aleja los temores de una recesión

El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento anual al tercer trimestre de 2.6%, lo que alejaría los temores que desde hace semanas surgen sobre que la economía en Estados Unidos se encuentra en una recesión, tras dos reportes de consecutivos de decrecimiento

El dato fue confirmado por la Oficina de Análisis Económico (BEA) en su reporte de este jueves, en el que ratificó el crecimiento de la economía nacional, no obstante que se trata de un dato adelantado que requiere de una revisión el 30 de noviembre próximo.

De acuerdo con el consenso entre varios economistas alrededor del mundo, una economía se encuentra en recesión técnica, cuando su PIB retrocede en al menos dos trimestres consecutivos, por lo que el dato publicado esta mañana daría un poco de alivio a los temores de los mercados.

El reporte de la BEA del primer trimestre confirmó una caída del 1.6% en el primer trimestre de este año y, a finales de agosto pasado, la oficina confirmó que el PIB había caído 0.6% durante el segundo trimestre, lo que habría cumplido entonces con la regla técnica de una recesión.

Durante el tercer trimestre del año, el PIB fue alentado por aumentos en las exportaciones, el gasto del consumidor, la inversión fija no residencial, el gasto del gobierno federal y de los gobiernos estatales y locales, de acuerdo con el reporte de la BEA.

Hasta ahora, el gobierno federal ha evitado pronunciarse sobre una recesión, incluso en su definición técnica, a pesar de que ya hay dos datos que la habrían confirmado; no obstante que el preliminar, el del tercer trimestre del año, muestra un desempeño positivo.

El dato del PIB se publica a unas semanas de que la Oficina de Estadísticas Laborales dio a conocer que la inflación se ubicó en el 8.2% durante septiembre pasado en su comparativo interanual.

El dato del tercer trimestre del año dio un cierto alivio a las alertas en los mercados y los inversionistas, que no veían que las acciones de la Fed para controlar la escalada de precios tuvieran efectos positivos.

Por su parte, el presidente de la Fed, Jerome Powell, cambió su discurso durante la última reunión de la junta en la que anunció un nuevo ajuste de 0.75% a la tasa clave, y reconoció que controlar la inflación es lo más importante, incluso si eso implica llevar a la economía a una recesión.

Powell advirtió que se debe olvidar el llamado aterrizaje suave y dejó entrever que las alzas a la tasa clave como medida para enfriar la economía continuarán en lo que resta del año.

Por lo pronto, reportes de instituciones como Bank of American indican que aún no hay cambios significativos en el consumo, no obstante que algunos sectores de la población como los latinos en el país han optado por ser más cautelosos en sus gastos de cara a la temporada más fuerte de compras de navidad y fin de año.

