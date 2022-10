OMS advierte que la tuberculosis vuelve a propagarse por el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves de un incremento en los casos de tuberculosis en todo el mundo, en parte debido a la pandemia del coronavirus y los confinamientos, que limitaron las pruebas de detección y acceso a cuidados. Las cifras de contagios aumentaron por primera vez en dos décadas, señala un informe de la entidad.

La OMS estima que 10.6 millones de personas contrajeron tuberculosis en 2021, un aumento del 4.5 por ciento en un año. La tasa de incidencia de la enfermedad (nuevos casos por cada 100,000 habitantes por año) aumentó un 3.6 por ciento entre 2020 y 2021, tras haber disminuido cerca de un 2 por ciento por año durante gran parte de las dos últimas décadas.

🆕 WHO 2022 Global TB report 🧵

For the first time in many years, an increase has been reported in the number of people falling ill with #tuberculosis (TB) and drug-resistant TB.

📌 https://t.co/AvVFJ6j1E5 pic.twitter.com/dPywHXZ6ND

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 27, 2022