Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de octubre de 2022

LEO

Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. Es momento que no te ap3ndejes en lo que quieres, buscas y deseas porque podrías estar perdiendo oportunidades que son muy valiosas. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Es momento que comiences a elegir lo que quieres para sentirte bien, no desgastes tu tiempo y energía en situaciones que no te dejan nada de provecho solo busca la manera te estabilizarte en todas esas situaciones que te atormentan sobre todo la económica. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo. Días en los cuales comenzarás a ver la vida de manera distinta y más positivos que nunca. Ten cuidado con amores del pasado, podrían regresar en estos días y mover sentimientos que creías muertos. Es momento que pongas todo en una balanza antes de tomar decisiones para que veas qué es lo que más peso tiene en tu vida o que es lo que requieres y necesitas para estar bien en todos los aspectos que se requiere.

VIRGO

Necesitas que arregle tus méndigos problemas con terceras personas, pero no te pases de lanza pues podrías dañar a quien te importa. Un amor del pasado retorna y te va a traer ciertos problemas. Viene un encuentro perro con alguien muy importante para ti que te pondrá de muy buen humor, ten presente y en cuenta que las situaciones difíciles que se te presentan siempre dejarán un buen aprendizaje solo es cuestión que aprendas de ellas. Un familiar sufrirá engaño o será víctima de una decepción amorosa. Ten mucho cuidado con cambios de último momento en tu forma de ser y actuar con quienes te rodean porque podrías meterte en problemas garrafales con ciertas amistades. Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge de personas que admiras, una persona que te trata normal jamás logrará ocupar tu corazón así que ponte perra al elegir a alguien.

LIBRA

Deja de darle atole con el dedo a varias personas y decídete, si quiere o no una relación porque será difícil que se te vuelva a presentar una mejor oportunidad. Viene un viaje bien chingón en el cual te divertirás mucho y la pasarás de lo mejor. Un amor de tu mismo signo podría traerte cierta estabilidad y paz, pero necesitas llevarte las cosas con calma si quieres que todo resulte como deseas. Podrías andar en un tono bien bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea. No es momento de perder el tiempo con personas que solo te causan dolores de cabeza y preocupaciones. Algunas veces caes en situaciones demasiado tontas pues te ganan los sentimientos y el corazón. Cuidado con viajes exprés y de última hora. Personas del pasado regresan, pero te podrían traer muchos problemas si les das entrada en tu vida. Cuidado con cambios de actitud y fiestas en las cuales podrían surgir riñas o ciertos problemas. Aguas con amores de una noche pues podrían dejar solo vacío en tu vida y hacerse vicio. Aléjate de amigos y personas conflictivas que solo buscan dañarte o hacerte sentir mal con comentarios sin sentido.

ESCORPIO

No permitas que la monotonía o rutina dañen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Nacerá la atracción o el sentimiento por una amistad, empezarás a ver la vida de otra manera pues esta persona te enseñará a confiar más en ti. No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, aléjate de relaciones que estén por debajo de agua, ten cuidado con confundir el sexo con amor, recuerda que el que ama o da más es el que pierde No te esperes que el trabajo venga a ti, tú debes de moverte si quieres salir de jodido y jodida. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Al finalizar los días te sentirás muy triste pues estarás extrañando a quien ya no está a tu lado, la vida no se detiene, no te martirices por esas cosas y busca maneras de ser feliz. Amores de una noche aparecerán y con ellos nuevas oportunidades para mejorar en todo cuanto te propongas. No hagas caso de chismes en el trabajo, así es la gente envidiosa cuando quiere fregar.

ARIES

Momento en el cual la vida te pondrá algunas pruebas en el amor para que se te vaya quitando lo p3ndeja y aprendas a no estar para quien no hace nada por ti ni para ti. Amores importantes se aproximan y realizarán un viaje juntos. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme. Si no tienes una relación viene una fiesta o reunión en la cual te la pasarás de la mejor manera, posibilidades de romance con amistad. Cuidado con cambios de última hora en los dineros. Si tienes pareja escenas de celos y desconfianza ocasionarán conflicto. Te va a llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo pa salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño. Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes nada. Viene una cita con una persona o reunión con amistades. Cuídate de pérdidas de objetos y trata de arreglar pleitos familiares antes que sea tarde y puedas arrepentirte.

TAURO

Cierra ciclos que ya dolieron demasiado y enfoca tu vida y energía en eso que mueve tu mundo, pero sobre todo tu espacio. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro. Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo haya tiempo. No dejes pendientes que puedes resolver hoy para otro día o se te va a juntar todo el show y no sabrás como librarte de eso, tira objetos que estén estrellados o dañados de casa porque solo están reteniendo malas energías y no te dejarán avanzar. Vienen días muy precipitados, tus cualidades de conquista estarán a flor de piel te manejarás en pegue y despertaras los instintos de personas que sienten atracción por ti al grado de confesarte sus sentimientos. Cuida más tu economía y dinero que entre a tu bolsillo, no te atontes y no lo mal gastes en fregaderas que no necesitas en estos momentos de tu vida. Te va a poner de mal humor un chisme del que te enterarás en estos días. Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te fregó la existencia.

GÉMINIS

No pienses tonterías que no son, ni existen, antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente, bajaras de peso poco a poco sin proponértelo. Recuerda que el amor no se acaba solo cambia de cama así que si estas pasando por un momento complicado el amor volverá aparecer cuando menos lo imaginas. Ponte las pilas que necesitas cambiar la rutina de tu día a día antes que empieces hartarte y estresarte. Extrañarás a personas de tu sangre que no están contigo. Estarás algo sensible en estas fechas, trata de abrir más tu corazón y mostrar le a tu familia tus sentimientos. Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo. Amores que te marcarán y una situación familiar que te dejará mucho que pensar. Cuidado con amores de una noche que estarán muy presentes. Vienen días en que andarás con el gaznate muy suelto, estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad o coraje con el mundo debido a que muchos planes y situaciones no te han resultado como esperas.

CÁNCER

Es probable que salgan ciertos chismes al aire y estos te afecten demasiado porque vendrán de personas que son muy importantes para ti. Ponte las pilas y ten presente que la persona que esté contigo deberá de ser alguien que te ame más de lo que tú puedas amarla pues solo así no te harán daño en caso de que esa relación no funcione. Una verdad familiar va a salir a la luz y te dejará muchas dudas, acláralas pues eso se podría trasformar en insomnio. Tus números de suerte serán el 3, 7 y 13, del mismo modo días con esas terminaciones serán buenos para viajar o emprender negocio. Ten cuidado de traiciones por parte de amigos y de pleitos familiares por no llegar acuerdos. Ponte al día en tus shingados pagos y deudas que tienes o te vas a meter en problemas legales o vas a batallar para que te vuelvan a soltar dinero a la próxima vez que lo necesites. Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir.

PISCIS

Si ya te mandaron al chorizo o fuiste tú quien mandaste a alguien, ponte las pilas que hoy es día de empezar de nuevo y mandar todo a la ñonga, urge renovarte y quitar de tu vida todo eso que te causa indigestión o no te deja avanzar. Trata de platicar y comunicarte más para no meterte ya en problemas con tu familia y amigos por malos entendidos. Viene una lana y muy buena en puerta que te va a ayudar a salir de unos problemas económicos que traías cargando desde hace ya algunas semanas. Es probable que salgan ciertos chismes al aire y estos te afecten demasiado porque vendrán de personas que son muy importantes para ti. Ten mucho cuidado con cambios drásticos en tu carácter pues dañarás a personas que son muy queridas para ti. Visita sorpresa de familiares se aproxima, recoge la casa para que no los agarren en curva con el mugrero. Viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinerito pa’ el gasto. Urge que te dejes de flojeras absurdas y hagas una limpieza a conciencia en casa pues solo así lograrás renovar tu ambiente para recibir mejores cosas a tu vida. No temas a cambios que se pudieran presentar en estos días, ten cuidado a quien le cuentas tus secretos pues podrías estar expuesto o expuesta a que te inventen chismes.

ACUARIO

Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, échale ganas pues verte bien te abrirá muchas puertas. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti. Aguas puedes lastimar a quien solo quieres. Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas pues hasta al hospital podrías ir a dar. Antes de ir a dormir estarás algo sensible y te costará trabajo conciliar el sueño. Si te dañaron o fregaron en el pasado ya nada se puede hacer pa cambiarlo, no puedes vivir toda tu vida con miedo a que te lo vuelvan hacer, disfruta lo que venga y no te cierres a oportunidades, manda a la fregada a toda la gente que solo te hace sentir mal o te estresa. Viene una noticia que no esperas que te pondrá los pelos del asunto de punta, no te sofoques ni te mal gastes tu tranquilo y tranquila todo tiene solución, solo será cuestión de que trabajes en eso; no te estreses ni pienses en cosas que no son antes de tiempo.

CAPRICORNIO

Si estás en una relación, no te ap3ndejes ni bajes la guardia porque vienen muchos celos e infidelidades en puerta, trata de no atosigar tanto a tu pareja ni buscar maneras para estar discutiendo o picándole el buche, no caigas ya en fregaderas y media y ponte buzo o buza para lograr prevenir esas situaciones que pueden hacerte pasar un mal rato o dejarte sin dormir. Cuídate de dolores estomacales y de retraso en tus responsabilidades. Una amistad tuya te va a buscar en estos días para que le des un consejo o para llenarte el buche de puros chismes que andan diciendo de ti. No confundas sentimientos. La gente siempre hablará y buscará la manera de dañarte si no te dan pa el gasto no tiene por qué afectarte lo que digan o piensen de ti. Grandes amores aparecerán y retornan de tu pasado, llévate las cosas tranquilas para que obtengas mejores resultados. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha dañado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente.

SAGITARIO

Aprende a trabajar en esos sueños que tienes y que por mil razones no has podido cumplir, el amor florecerá en tu vida en caso de que estés soltero, pero deberás de ser muy inteligente para no volver a cometer los mismos errores del pasado. La vida te va a llenar de muchas sorpresas y con ellas la felicidad llegará a tu vida. Si ves que no mejoras en algún aspecto o todo te sale mal, bárrete con albahaca y un huevo durante 3 días mientras rezas el credo. Cuidado con cambios en cuestiones laborales porque no se ven bien vistos. Que se te vaya quitando lo p3ndeja o p3ndejo y no vuelvas a creer en esas personas falsas que en tu pasado ya te dañaron o te hicieron sentir mal. Reuniones importantes se aproximan, hay quien ya de plano no te puede ver ni en pintura sin embargo tu felicidad les cae como balde de agua fría, siempre mantente optimista y no te detengas por nadie. Es momento que quites de tu vida todo eso que te estorba o te produce insomnio, no es momento de volver al pasado cuando tienes tantas cosas nuevas por vivir, aprovecha la racha de buenos momentos que llegan a tu vida porque quizás tardará en repetirse.