Biden agudiza las críticas a republicanos y a ejecutivos petroleros en su mensaje de campaña en Filadelfia

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris utilizaron una rara aparición conjunta de campaña para las elecciones de 2022 el viernes en Filadelfia para agudizar sus advertencias sobre una posible toma republicana del Congreso, un mensaje diseñado para detener las posibles pérdidas demócratas.

“Once días hasta la elección parcial más importante de nuestra vida; eso no es una hipérbole”, dijo Biden. “Va a dar forma a cómo se verá este país durante la próxima década o más. No es una broma. Seamos claros. Esta elección no es un referéndum, es una elección. Una elección entre dos visiones muy diferentes de Estados Unidos”.

Para los demócratas, el tramo final de las elecciones intermedias ha estado marcado por la ansiedad por las contiendas electorales más reñidas de lo esperado y los temores de que los republicanos puedan obtener grandes ganancias en noviembre. Los demócratas luchan por mantener su estrecha mayoría en el Senado 50-50.

Biden ha pasado gran parte de su tiempo esta temporada de campaña en eventos oficiales trabajando para promover sus logros, como aprobar la ley de infraestructura bipartidista y asegurar la aprobación de una ley masiva de infraestructura, el clima y la atención médica.

Su mensaje no parece estar resonando entre los votantes, que siguen preocupados por la economía y otorgan a los republicanos calificaciones más altas sobre cómo manejarían temas como la inflación.

En la recta final, esto ha determinado un mensaje más duro sobre los planes de los republicanos que podría ayudar a convencer a los electores de que voten por los demócratas.

Biden dijo el viernes que las medidas que ha podido aprobar en el Senado, incluida la reducción de los precios de los medicamentos y la expansión de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, están en riesgo en noviembre.

“Estas protecciones también desaparecerán si los republicanos se salen con la suya”, dijo.

En su discurso desde Filadelfia, Biden reservó algunas de sus más duras críticas no solo para los republicanos sino para los ejecutivos petroleros, a quienes acusó de llenarse los bolsillos mientras los estadounidenses sufren los altos precios de la gasolina.

“Voy a seguir insistiendo en ellos. Hablan de que me metí con ellos. Todavía no han visto nada. Lo digo en serio. Me indigna”, entonó.

Y acusó de hipócritas a los republicanos que se oponen a su plan de aliviar hasta $20,000 dólares en deuda estudiantil por prestatario elegible.

“¿Están atacando a los estadounidenses de clase media que obtienen un descuento de $10,000 en el costo de su matrícula? Dame un descanso, hombre. ¿Quiénes se creen que son? dijo.

Y señaló que algunos republicanos “parecen estar esperando una recesión”.

Está previsto que Biden regrese a Pensilvania en los últimos días de la campaña con apariciones esperadas con su exjefe, el presidente Barack Obama, en Filadelfia y Pittsburgh. Se espera que el rival de Biden en 2020, el expresidente Donald Trump, también haga campaña en Pensilvania el próximo fin de semana.