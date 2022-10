Claudia Martín presume su belleza al natural sin gota de maquillaje provocando una lluvia de piropos

Claudia Martín presumió la belleza de su rostro sin gota de maquillaje y recibió una lluvia de piropos por parte de sus seguidores de redes sociales, quienes de inmediato le hicieron saber que goza de una belleza inigualable.

Hace unos días Claudia Martín se apoderó de la pista de ‘Mira Quien Baila All Stars‘ demostrando que una de sus grandes pasiones, además de la actuación, es el baile; sin embargo, dentro de las redes sociales también ha confirmado en repetidas ocasiones que otro de sus aliados es la belleza que posee por lo que, sin miedo a las críticas, se dejó ver sin gota de maquillaje.

Así es como la protagonista de ‘Los Ricos También Lloran’ compartió a través de su perfil oficial de Instagram un video para mostrar cómo luce antes y después de maquillarse, con lo que causó revuelo por mostrar su rostro completamente al natural.

Con el título: “Mi look para Mira Quien Baila”, fue como la estrella de televisión apareció en los primeros segundos de grabación libre de maquillaje, sin peinar y con un top sencillo que confirmó que no necesita nada más para lucir hermosa.

No obstante, enseguida compartió el radical cambio que obtuvo con el delineado de ojos y unos labios color rojo carmín que sin duda sobresalió del tono de su piel logrando una combinación perfecta.

Como era de esperarse, la actriz de 33 años recibió una lluvia de mensajes en los que cientos de fanáticos confirmaron que es una de las famosas que mejor luce sin maquillaje.

“Sin maquillaje se ve mucho más linda“, “Hermosa sin maquillaje”, “No se puede ser más guapa”, “Me gusta más al natural o con poco maquillaje, ella ya es muy bonita”, “Sencilla te ves mejor“, “Con o sin maquillaje siempre hermosa”, “Eres bellísima pero te ves aún más hermosa sin maquillaje“, “Con y sin maquillaje una diosa”, “Como quiera eres linda”, “Me gustas natural”, “Hermosa con o sin maquillaje no he visto un ser más hermoso que tú”, “Sin maquillaje también eres hermosa“, escribieron algunos fanáticos de la actriz originaria de Oaxaca, México.

Días antes, Claudia Mártín también cautivó posando completamente al natural, sin maquillaje y una melena rizada con la que se lució en medio de la playa mientras viste un sexy bikini rosado, prendas que también dejaron ver su curvilínea silueta al mismo tiempo en que toma el sol. View this post on Instagram A post shared by Claudia Martín (@claudia3martin)

