Karol G luce su cuerpo en látex rojo al disfrazarse de Gatúbela

Quizás el título de uno de sus recientes éxitos y el color de su cabello inspiraron a Karol G para buscar el disfraz que lucirá en Halloween, y tenía que compartir en Instagram fotografías en las que lo luciera. Ella aparece como Gatúbela, usando un ajustadísimo enterizo de látex rojo, con máscara, guantes y garras; las imágenes llevan hasta el momento más de tres millones y medio de likes.

La reguetonera también publicó una colección de fotos en las que se le ve con diversos atuendos que ha usado en estos últimos días, y de las cuales una imagen fue su preferida: “La última es mi favorita porque estaba grabando algo que estoy loca porque vean pero que falta mucho para que pase”.

Karol G está orgullosa de sus curvas, y lo dejó ver en otro post que la muestra disfrutando de las altas temperaturas y usando un microbikini estampado. El último concierto de su gira Bichota será el 2 de noviembre en Boston, y con ello dará fin a la serie de presentaciones que comenzó desde el año pasado. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

