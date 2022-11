En video, Mariah Carey se deja ver muy sexy celebrando el Halloween y de inmediato da la bienvenida a la temporada navideña

Mariah Carey ha impactado a sus seguidores en Instagram por partida doble, ello debido a un video que publicó en el que aparece muy sexy en la bicicleta fija, con sombrero de bruja y luciendo su figura en un enterizo de látex. Fue su manera de celebrar el Halloween, pero de inmediato el clip la muestra con su ya famoso atuendo rojo y gritando “¡es hora!”, inaugurando la temporada navideña.

El esperar las fiestas de fin de año se ha vuelto algo ya característico de la cantante, sobre todo porque en esas fechas se programa a nivel mundial su canción “All I want for Christmas is you”. Hace algunas semanas Mariah hizo uso de su cuenta de Twitter para publicar videos en los que aparece en una bañera, diciendo que aún no era el momento indicado para comenzar las celebraciones.

Mariah Carey también prepara dos magnos conciertos navideños, y compartió en Instagram el póster oficial. El 11 de diciembre se presentará en la Arena Scotiabank de Toronto, Canadá, y dos días después en el Madison Square Garden de Nueva York. El show lleva por título “Merry Christmas to all!”: “¡¡Vengan a celebrar Navidad conmigo este Diciembre!! Emocionada por estar de nuevo en el escenario y festejar con todos!!” 🎅🦌🎄 View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

