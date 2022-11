Así de radiante luce Becky G cuando opta por un look natural y sin una gota de maquillaje

A sus 26 años, la cantante Becky G cuenta con un amplio repertorio de éxitos musicales dentro del género urbano. Por esta razón no es de sorprenderse que millones de personas sigan cada paso que da a través de sus redes sociales, lo que a su vez permite conocer una faceta más real y personal de la artista.

Es justamente por medio de dichas plataformas digitales que la intérprete de “Sin Pijama” ha deleitado la pupila de sus fanáticos gracias a los despampanantes looks con los que complementa sus shows.

No obstante, Becky G no deja de lado su labor de promover el amor propio a sus casi 35 millones de seguidores, por lo que en ocasiones se muestra sin una gota de maquillaje, ¡y sin filtros!

La primera vez que la cantante mexicoamericana apareció al natural en sus redes sociales fue en el año 2020, aunque en esa ocasión fue con la intención de promover un producto para el rostro.

Sería dos años más tarde cuando Rebecca, nombre real de Becky G, finalmente dejaría ir el miedo al qué dirán y posaría con una sonrisa de oreja a oreja mientras lucía un look “a cara lavada” dentro de su perfil oficial en Instagram.

Su más reciente hazaña ocurrió el pasado mes de agosto, cuando por medio de un carrusel de imágenes dio una probadita de su escapada a Miami. La temperatura calurosa y actitud relajada de la artista hicieron que la mejor opción fuera mantener la piel de su rostro libre de cualquier barrera. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

“Desde que desperté esta mañana, y tome mi café en esta ventana, pensé mamá está bien, me siento bien, empiezo entender que Dios me ama“, escribió la guapa joven para acompañar su publicación.

