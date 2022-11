Creo que podría ser gay, declara Carlos III a Lady Di

Al parecer el triángulo amoroso junto a Camila Parker no fue el único asunto que generó tensiones en la familia real

Es bien sabido por el grueso de la sociedad occidental lo mediática que fue la relación entre el rey Carlos III y Lady Di, sobre todo por su explosividad, que recién comienza a salir a la luz.

Siempre existieron los conflictos en este vínculo afectivo al punto de que, actualmente, ya se habla de un libro que próximamente estará a la venta. Éste trata sobre los acontecimientos más importantes en la vida del rey Carlos III.

El libro, titulado “The King: The life of Charles III”, expone, entre otras cosas de interés mediático, aspectos sobre la vida y orientación sexual del rey

Aventuras amorosas, el caso del Tampongate, la persecución de Lady Di por toda la casa real tras el rey Carlos preguntándole ¿por qué ya no quieres hacerlo conmigo?, a lo que él respondería “no lo sé, querida, creo que podría ser gay”, comentaron fuentes muy cercanas a la corona, además de ser parte de los adelantos que la revista Six Page ya reveló. El personaje de Camila Parker no podía faltar en esta serie de relatos.

Ahora, según adelanta el medio, esta nueva publicación agregará hechos insólitos y con declaraciones de ex trabajadores del palacio y que sirvieron al ex príncipe de Gales.

Algo que no ha pasado desapercibido es que temían que Diana o Carlos III salieran lastimados por lo “explosiva” que era su relación

Y es que, según precisa el autor de este próximo libro, Christopher Andersen, tras el nacimiento de su segundo hijo, el entonces príncipe de Gales le pidió a su esposa “un alto a su relación sexual”. Fue entonces cuando el actual rey del Reino Unido lanzó la controversial declaración que ha desatado la polémica.

