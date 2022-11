Carlos Vela dice que buscará uno o dos títulos más con LAFC antes de retirarse: “Cuando consigues un trofeo, quieres más”

LOS ÁNGELES – Carlos Vela llegó hace casi cinco años a Los Ángeles con una idea clara en mente: triunfar en la MLS y ser campeón. El futbolista mexicano logró su gran objetivo la tarde del 5 de noviembre de 2022 cuando recibió en sus manos la Copa MLS para, instantes después, levantarla por delante de sus compañeros del LAFC enfrente de su afición.

Vela, capitán del LAFC, expresó gran satisfacción al convertirse por fin en campeón de la MLS, pero advirtió que irá por más.

“Hoy siento que el ciclo está terminado, obviamente quiero más y quiero seguir disfrutando de Los Ángeles, del LAFC, de poder ganar más títulos”, dijo Vela a los reporteros luego del dramático triunfo de su equipo contra el Philadelphia Union conseguido en definición de penaltis. “Pero ya con la conciencia más tranquila, ya con el cuerpo más en paz, más en calma, decir: ‘OK, ya le di el primero, que vengan los demás’. Es como me siento”.

El delantero quintanarroense, que en marzo cumplirá 34 años, detalló sus planes y expectativas:

“Seguro quiero estar aquí, quiero disfrutar la Concachampions League, la nueva Copa que viene (Leagues Cup), y ganar más”, dijo Vela. “Quiero tomarme un tiempo para descansar, pero luego quiero regresar y hacerlo mejor; hacerlo mejor porque esto es especial. Es el primero, pero si consigues más, puedes decir: ‘Ya me puedo retirar’. Así que tal vez una más o dos más y me retiraré”.

Carlos Vela: de película de terror a película de héroes en la final

El LAFC enfrentó la mayor adversidad durante los tiempos extra, cuando Vela ya había salido de cambio sustituido por Gareth Bale. Poco después, el portero titular Maxime Crépeau sufrió una terrible lesión al cometer una falta que le costó ser expulsado. Irónicamente, Bale salvó al LAFC en el último minuto de la prórroga, mientras que el portero suplente John McCarthy terminó siendo el MVP de la final.

Vela se refirió a los tiempos extra de una singular manera: “Para mí, simple y sencillamente, por 10 ó 15 minutos fue como una película de Halloween (risas) y luego terminamos con una película de Hollywood, algo que no puedes imaginarte que pudiera suceder y sucedió. En mi cabeza es lo que estaba pasando: de una película a otra en segundos”.

El playera 10 del LAFC acreditó a la solidez y profundidad en la plantilla lo que marcó la diferencia este año a diferencia de los anteriores, que también fueron buenos, y explicó: “Cuando estás afuera del partido tienes más tiempo para pensar, te preguntas: ‘¿Por qué no estoy ahí?, ¿cómo puedo ayudar a mi equipo?, ellos me necesitan, ¿por qué no puedo cobrar un penalti?, métanme otra vez’. Pero al final, cuando ves el trabajo que hicieron mis compañeros, te hace sentir muy orgulloso”.

Ahora campeón, Vela voltea a su primer día en Los Ángeles

Carlos Vela, con una gran sonrisa en el rostro, recordó su llegada a Los Ángeles a principios de 2018.

“Cuando llegas a L.A. te das cuenta lo grande que es la ciudad, lo cool que es, todos los equipos que hay ganando campeonatos. Dices: ‘¿Por qué nosotros no? Yo puedo estar ahí, al nivel de los grandes nombres de la ciudad’. Tuve eso en mi mente, me puse ese objetivo y hoy finalmente lo hice”.

Carlos Vela finalmente es campeón de liga, algo que no existía en su destacado palmarés, el cual incluye 71 goles y 52 asistencias en 125 partidos con el LAFC incluyendo playoffs.

“Es como decir: ‘Ya logré mi objetivo’. Cuando firmé [con LAFC] les dije: ‘Voy a dar el todo por este equipo para que primero se dé a conocer, después crear una cultura positiva, ganadora, y hoy llega el premio”.

Misión cumplida.

