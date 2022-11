Mentiras que no debes creer de las elecciones

El día de las elecciones se acerca rápidamente y las elecciones intermedias del 8 de noviembre se observan con mucho cuidado.

Las elecciones en Estados Unidos son seguras y confiables, pero abundan los rumores y las mentiras en las redes sociales. Y hay cómo averiguar que es cierto o no.

El proyecto Midterm Monitor proporciona una herramienta para comprender mejor la conversación en línea sobre las elecciones.

Una investigación del Pew Research Center que utiliza la herramienta encontró que varios mitos sobre las elecciones están cobrando fuerza en las redes sociales, lo que subraya la importancia de aclarar la verdad sobre estos hechos clave relacionados con las elecciones en Estados Unidos.

HECHO #1: Votar por correo y usar buzones son formas seguras y confiables de votar gracias a numerosas funciones de seguridad que protegen contra el fraude

Mentira contra verdad: hemos visto numerosas publicaciones en las redes sociales que afirman falsamente que los buzones, la votación por correo o la votación en ausencia son vehículos para el fraude electoral masivo. La realidad es que las boletas por correo se han utilizado con éxito en los Estados Unidos durante más de 150 años y, en ese tiempo, los estados han desarrollado múltiples capas de seguridad para protegerse contra la mala conducta.

El fraude electoral relacionado con boletas enviadas por correo o colocadas en buzones es extremadamente raro, tan raro que múltiples análisis han demostrado que es más probable que alguien sea alcanzado por un rayo que cometa fraude con boletas por correo. Si bien las prácticas varían según el estado, una de las más comunes es monitorear los buzones mediante videovigilancia o con equipos bipartidistas de trabajadores electorales para garantizar que los votos no sean robados o manipulados. Otro método ampliamente utilizado es garantizar que los equipos bipartidistas estén presentes cuando se manejen las boletas por correo, incluso cuando se procesen y cuenten.

HECHO #2: Múltiples capas de seguridad aseguran que las máquinas de votación registren los votos con precisión



Mentira contra verdad: algunos candidatos han estado usando la noticia de que un sistema de asistencia al votante de Dominion utilizado para imprimir boletas terminó a la venta, primero en Goodwill, luego en eBay, como razón para poner en duda los totales de votos de las máquinas de votación. Esto está mal en varios niveles.

Electores usan máquinas de votación para llenar sus boletas en las primarias de Georgia. /Foto: Joe Raedle/Getty Images

Primero, este sistema en cuestión no es una máquina de votación que tabule los votos y el acceso a una máquina como esa no podría haber alterado el conteo de votos. Por lo general, lo utilizan los votantes con discapacidades para completar sus boletas de papel. Fue adquirido por un experto en seguridad cibernética que trabaja regularmente con funcionarios electorales para probar la tecnología de votación e identificar posibles vulnerabilidades. Después de comprarlo en eBay, se puso en contacto con la oficina del secretario de estado de Michigan para asegurarse de que era legal que la máquina estuviera disponible.

Independientemente de los hechos de este caso en particular, nuestro sistema electoral cuenta con numerosos controles para evitar que se acepten boletas electorales fraudulentas en una elección real y para verificar que los sistemas electrónicos tabulen los votos con precisión. Si bien las prácticas varían según la localidad, todos los funcionarios estatales y locales emplean una combinación de prácticas de prueba y certificación antes y después de las elecciones. Esto incluye pruebas federales, estatales y locales durante la adquisición e inmediatamente antes de cada elección, así como auditorías posteriores a las elecciones que comparan los totales en papel con los recuentos de las máquinas.

HECHO #3: Existen muchas salvaguardas para garantizar que los votantes emitan su voto solo una vez y para impedir que alguien vote con el nombre de una persona fallecida.



Mentira contra verdad: El Midterm Monitor muestra varias publicaciones de Facebook e Instagram de candidatos a secretario de estado que promueven la idea de que “los muertos votaron” en 2020 o que los muertos se dejaron intencionalmente en las listas de votantes para manipular las próximas elecciones.

El fraude electoral es inaceptable y extremadamente raro. Muchos reclamos de buena fe de fraude electoral se pueden rastrear a otras fuentes y se desmoronan bajo una inspección más cercana. Varias medidas de seguridad electoral protegen contra la posibilidad de que los votantes elegibles emitan más de una papeleta o que alguien vote en nombre de una persona muerta.

Todos los estados actualizan regularmente sus registros de votantes para eliminar a las personas fallecidas y a los votantes que se han mudado fuera del estado. Los estados deben coordinarse con las agencias gubernamentales que rastrean las muertes y trabajan con el Programa Nacional de Cambio de Dirección del Servicio Postal de EE.UU. y con otros estados para garantizar que sus registros estén actualizados. Los estados también registran quién votó durante la votación anticipada, en ausencia y por correo para evitar la doble votación en persona o mediante boletas duplicadas por correo.

HECHO #4: El voto de los no ciudadanos es prácticamente inexistente



Mentira contra verdad: Aproximadamente un tercio de las publicaciones en las redes sociales de los candidatos a secretario de estado que afirman que los muertos votaron también mencionan a los no ciudadanos votando.

Varios estudios e investigaciones dirigidas por el estado han demostrado que la votación de los no ciudadanos en las elecciones federales y estatales prácticamente nunca ocurre y eso no es una sorpresa. Es ilegal, y si un no ciudadano se registra o vota intencionalmente en una de esas elecciones, enfrentará multas, prisión y deportación, todos elementos disuasivos efectivos.

Además, no es difícil identificar el voto de los no ciudadanos, ya que tendrían que hacerlo con sus propios nombres. En varios estados en los últimos años, incluidos Florida, Colorado, Iowa, Michigan y Ohio, los funcionarios electorales estatales han dedicado importantes recursos de investigación para encontrar registros fraudulentos sin encontrar más que un puñado de violaciones entre decenas de millones de votos. Los partidos políticos y los ciudadanos particulares también tienen acceso a estos registros.

HECHO #5: El conteo automático de grandes cantidades de boletas con múltiples contiendas es más preciso y confiable que el conteo manual

Mentira contra verdad: Algunos negacionistas de las elecciones están promoviendo la idea de que las boletas en las elecciones intermedias deben contarse a mano, afirmando erróneamente que brindaría más seguridad.

Los funcionarios electorales se han alejado del conteo manual en todas las jurisdicciones, excepto en las más pequeñas. Varios estudios han demostrado que cuando se cuenta una gran cantidad de papeletas con múltiples contiendas, el conteo manual es más costoso, ineficiente y propenso a errores que el conteo automático. Hacer que la gente cuente los votos a mano no es más seguro. Las máquinas que cuentan las boletas deben cumplir con los estándares de seguridad federales y estatales y deben someterse a pruebas para garantizar que las máquinas cuenten las boletas con precisión.

Cuarenta y cuatro estados requieren auditorías de tabulación de votos posteriores a las elecciones. /Foto: TAMI CHAPPELL/AFP via Getty Images

Por supuesto, ningún sistema es perfecto. El conteo manual de boletas puede ser y es una verificación importante de la precisión de las máquinas. Cuarenta y cuatro estados requieren auditorías de tabulación posteriores a las elecciones, que generalmente implican contar una muestra de boletas a mano para confirmar que las máquinas funcionaron correctamente. Pero el conteo manual del 100 por ciento de todas las contiendas en boletas de papel antes de que se complete el escrutinio y la certificación es inviable en todas las jurisdicciones, excepto en las más pequeñas.

HECHO #6: Los funcionarios electorales están obligados a certificar resultados electorales precisos, incluso si a los funcionarios no les gustan

Mentira contra verdad: Usando el monitor de mitad de período, podemos ver que hay llamados en línea para que los funcionarios electorales se nieguen a certificar resultados en los que no confían, algo que legalmente no se les permite hacer.

Un ejemplo de cómo se puede desarrollar esto se puede encontrar en la negativa inicial de los comisionados del condado en el condado de Otero, Nuevo México, a certificar los resultados de las elecciones primarias. Los comisionados revirtieron su decisión después de que la corte suprema del estado les ordenara hacerlo, aunque un miembro se negó a cumplir, citando un “sentimiento visceral” de que no se podía confiar en el proceso. Si bien fue destituido de su cargo por razones no relacionadas, la oficina del secretario de estado habría considerado presentar cargos penales ante el fiscal general del estado por no cumplir con la orden del tribunal.

Los funcionarios estatales y locales certifican los resultados de las elecciones después de que se hayan contado todos los votos y, en algunos casos, después de que se hayan completado los recuentos, las auditorías posteriores a las elecciones o las impugnaciones legales y se hayan confirmado los totales de los votos. Una vez que estos totales son definitivos, el acto de certificar la elección es ministerial, no importa si a la persona encargada de este deber no le gustan los resultados. Los funcionarios electorales y los gobernadores están obligados a certificar como ganador al candidato con más votos.

HECHO #7: El Centro de Información de Registro Electoral (ERIC) es una organización no partidista sin fines de lucro utilizada por más de 30 estados para mejorar la precisión de las listas de votantes

Mentira contra verdad: ERIC ha sido citado con sospecha por los que niegan las elecciones y creen que es parte de un complot para inclinar la balanza a favor de los demócratas. Esto es evidentemente falso.

ERIC es una asociación sin fines de lucro creada por los estados para ayudarlos a mantener listas de votantes precisas y aumentar el acceso al registro para todos los votantes elegibles. A través de ERIC, los estados miembros pueden analizar sus listas de votantes y cotejar los datos con los registros de otros estados y agencias federales participantes.

Los estados se unen voluntariamente a ERIC y la participación es ampliamente bipartidista. De hecho, casi un tercio de los estados miembros de ERIC tienen gobernadores republicanos y legislaturas controladas por republicanos, incluidos Arizona, Iowa, Missouri y Carolina del Sur.

Los estados miembros comparten datos de registro de votantes entre sí para detectar vulnerabilidades en los sistemas electorales estatales y salvaguardar la precisión de las listas de votantes, incluso proporcionando información sobre los votantes que se han mudado dentro o fuera del estado, los votantes que han muerto y los votantes que son potencialmente elegibles. para votar pero no están registrados. La base de datos es controlada, financiada y operada por los estados que utilizan el sistema.