Carlos Vela y cuatro mexicanos que se llenaron de gloria en la historia de la Major League Soccer

La alegría y la euforia se apoderó de la ciudad de Los Ángeles tras la obtención de la MLS Cup, por parte de Los Ángeles FC. El conjunto angelino derrotó a Philadelphia Unión en una atractiva final del torneo estadounidense. Carlos Vela fue uno de los grandes líderes del club e inscribió su nombre en las paginas doradas del fútbol de Estados Unidos, pero también del balompié azteca.

El “Bombardero” fue una de las piezas más importantes para que Los Ángeles FC se quedaran con el campeonato. A pesar de que los refuerzos contribuyeron enormemente al club en la recta final del campeonato, Vela mantuvo su nivel y aportó 12 goles en la temporada.

A pesar de que cada vez hay más mexicanos en el balompié estadounidense, Carlos Vela a penas fue el quinto azteca que levanta el máximo trofeo de la MLS. No está de más mencionar que por esta liga pasaron grandes nombres como los de Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco e incluso jugadores activos como Chicharito Hernández, que no pudieron o no han podido ser campeones en la liga.

Los cuatros mexicanos campeones en la MLS antes que Carlos Vela

Jorge Campos, campeón con Chicago Fire para la temporada de 1998.

Hércules Gómez, campeón con Los Ángeles Galaxy en 2005 y con Seattle Sounders en 2016.

Jorge Villafaña, campeón con Portland Timbers en la temporada 2014-2015.

Tony Alfaro, campeón con Seattle Sounders en 2016.

