Cuauhtémoc Blanco explicó por qué no elegiría a ‘Chicharito’ Hernández para la selección mexicana y sí a Carlos Vela

La leyenda del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco se metió en el polémico debate de la convocatoria a Carlos Vela o Javier ‘Chicharito’ Hernández a la selección azteca y explicó los motivos por los que él considera al reciente campeón de la MLS como una mejor opción.

Para Blanco un llamado de Vela traería más réditos al Tri porque sus cualidades individuales pueden marcar diferencia en los grandes partidos y un jugador así sería más necesario que ‘Chicharito’.

“Yo sí llevaría a Vela, puede ser un diferenciador, el Chícharo no, pero este puede ser. A Chícharo lo metes de centro delantero y por ahí te encuentra una y la mete, pero este (Vela) sí te cambia mucho el esquema y tiene gran talento. Él sí te puede cambiar un partido”, declaró el exAmérica para TUDN.

Gerardo Tata Martino está cerca de dar a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores que asistirán a la máxima cita balompédica que iniciará en 12 días en Qatar. Desde hace varios meses el nombre del ariete del LA Galaxy estuvo ligado al Tri y un posible llamado, pero el DT argentino se mantuvo firme en su posición de no contar con el veterano.

Por su parte, Carlos Vela tuvo una gran campaña con Los Angeles Football Club (LAFC) con el que salió campeón de la MLS el pasado fin de semana. El jugador renunció hace bastante tiempo a asistir con el combinado nacional.

No obstante, en los últimos días trascendió un supuesto acercamiento desde la selección hacia el ‘Bombardero’ con el objetivo de convencerlo para volver, pero fue desmentido por el propio futbolista.

Cuauhtémoc Blanco sobre la selección mexicana

Ahora dedicado a la política bajo el cargo de Gobernador de Morelos, el exjugador del América opinó que México ganará ante Arabia Saudita y podría darle pelea a Argentina. También exhortó a los jugadores del Tri a no tener miedo ante Polonia y Robert Lewandowski.

“No los vas a cargar cab. Me encantaría estar ahí para darles una pin*** chin*** pero no puedo, ya me retiré. Pero no los vas a cargar. ¿Qué, Lewandowski qué? Él sí es un jugadorazo. Nosotros también tenemos buenos jugadores, el problema es que cuando lleguen a Catar que se pongan las pilas y que corran y luchen los 90 minutos”, analizó.

Los de Gerardo Tata Martino debutan el martes 22 de noviembre ante Polonia y posteriormente enfrentarán a Argentina para luego cerrar la fase de grupos ante Arabia Saudita.

