Las 10 mejores tiendas para conseguir las ofertas navideñas

La temporada de ventas navideñas se encuentra más cerca que nunca y es mejor que estés prevenido.

Debido a problemas en la cadena de suministro se anticipa escasez en una variedad de categorías de productos. Aunque algunos minoristas han adelantado su abastecimiento para evitar este problema, es mejor tomar precauciones.

A continuación, presentamos una lista con las tiendas que ofrecen las mejores ofertas en alimentos, regalos y todo lo que necesitas para esta temporada.

1. Giant Eagle

En el pasado la tienda ofrecía ¢20 centavos de descuento en gasolina por cada $50 dólares gastados en tarjetas de regalo. Hoy en día los compradores pueden gastar $50 dólares en tarjetas de regalo Happy, que abarca una variedad de minoristas y restaurantes, y obtendrán un beneficio por cada dólar gastado.

De igual forma, por cada 50 beneficios que ganes, recibirás ¢10 centavos de descuento en gasolina o 2% de descuento en comestibles. La analista de consumo de DealNews Julie Ramhold dijo al sitio de finanzas GoBankingRates que esta promoción es una buena forma de ayudar a recudir el costo general de la gasolina en caso de viajar durante las vacaciones.

2. Aldi

Una de las cosas que tiene esta tienda es que ofrece precios sorprendentes en las marcas propias, pero en la mayoría de las ocasiones no es así en los productos de marca.

Además, puedes esperar ahorrar hasta un 50% de descuento en algunos casos, dice Ramhold. “Pero el mayor problema con Aldi es que tienen espacio limitado y los artículos disponibles por tiempo limitado”, dijo.

3. Kohl’s

Una de las promociones más populares que emplea esta tienda es el efectivo Kohl’s con lo que puedes ganar cupones gastando una cierta cantidad de dinero. Una ventaja es que no se requiere de un gasto mínimo. Por ejemplo, si recibes $10 dólares de efectivo de Kohl puedes comprar algo por esa misma cantidad y salir con un artículo gratis.

4. Publix

Entre las ventajas que tiene esta tienda se encuentran las ofertas BOGO Buy One Get One, donde un usuario consigue un producto gratis en la compra de otro de igual o mayor precio. Estas ofertas se extienden a varios tipos de artículos, como aguas gasificadas y refrescos. Ramhold recomendó leer con atención las especificaciones de estás promociones.

Otra recomendación es comprar la semana anterior o durante las festividades para ahorrar la mitad en golosinas.

5. Target

La cadena de tiendas Target ofrecerá para estas fiestas la garantía de igualación de precios, con lo que podrás obtener un ajuste de precios en cualquier artículo comprado entre el 6 de octubre y el 24 de diciembre.

6. Best Buy

Por otra parte, Best Buy ofrecerá la garantía de precios del Black Friday, con lo que promete reembolsar la diferencia de precio en caso que hayas comprado algo considerado un éxito en ventas y siga a la venta desde ahora hasta el 31 de diciembre.

Para monitorear los precios de los productos, se recomienda usar extensiones como Karma. Ahí puedes crear una lista de productos a rastrear y te alertará cuando se detecte una caída de precios.

7. Kroger

Es posible conseguir ahorros en alimentos en Kroger ante el alza de precios por la inflación. Si estás busca de ingredientes como mantequilla, crema de pollo o sopas de champiñones, huevos, crema espesa, mezclas para salsas, mezclas para panadería, verduras y más se recomienda buscar promociones en esta tienda donde puedes comprar una cierta cantidad y ahorrar en cada artículo.

8. Amazon

Como era de esperarse, la plataforma de ventas en línea tendrá una variedad de ofertas para el Black Friday y el Cyber Monday, así como para la temporada navideña. Si deseas sacar más provecho a las ofertas y descuentos se recomienda buscar las propias marcas y dispositivos, como Echo, Fire TV y TV Sticks.

9. Macy’s

Cada semana la cadena de tiendas departamentales lanzará una selección de ofertas donde los compradores podrán encontrar una grab variedad de artículos seleccionados. Los compradores podrán acceder a todas las ofertas especiales del Black Friday del 20 al 26 de noviembre a través de internet, la aplicación de Macy’s o en las tiendas físicas.

10. JCPenney

Para finalizar, a partir del 1 de noviembre, la cadena de tiendas departamentales JCPenney organizará ofertas semanales con productos a precios de Black Friday en la tienda y en línea.

