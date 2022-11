Acusaciones de abuso obligan a Coco Levy a mudarse de casa tras quedarse sin dinero

Las acusaciones de abuso en contra de Coco Levy continúan causando estragos en la familia de Talina Fernández, pues todas las puertas se les han cerrado, lo que ha ocasionado que atraviesen por una profunda crisis económica.

De acuerdo a información de Sussan Taunton Thomas, pareja del productor y actor, es tan mala la situación que viven que ya se vieron obligados a desalojar la casa que rentaban, pues ya no contaban con los recursos económicos para costear el alquiler mensual.

“Esta mudanza que ves son las cosas de Coco porque no puede pagar, en este momento, una renta, porque está sin trabajo y porque pagarle a un abogado para enfrentar esto, es una locura. Si creen que Talina nada en billete, no es así. Así no es la vida. Trabaja, a sus 78 años cada mañana se para a trabajar porque tiene que segur trabajando y Coco ha trabajado toda su vida para pagar escuelas de sus hijas y para sacar adelante a sus hijas. Se le paga a un abogado y sí hemos llorado lágrimas de sangre buscando ayuda para pagarle a los abogados”, declaró Sussan en entrevista exclusiva con el programa ‘Ventaneando’.

Además de Coco, Talina Fernández también ha pasado por severos apuros económicos después de que el escándalo estallara, pues a ella también se le cerraron las puertas, lo que la obligó a deshacerse de una casa muy especial, la que tenía en la zona de Tequesquitengo, en el estado de Morelos, y que le recordaba a su fallecida hija, Mariana Levy, pues ya no contaba con los recursos económicos suficientes para seguirla manteniendo, aunque en un inicio quiso dar a entender que era por la inseguridad que se vivía en la zona.

“Vendí las joyas, los abrigos, también una casa que tenía en Tequesquitengo”, se sinceró la celebridad, en octubre pasado, en una entrevista exclusiva que tuvo con el programa ‘Venga la Alegría’.

La residencia, que ella definía como una casita sin ninguna pretensión, goza de nueve recámaras, de nueve baños, de extensas áreas verdes y cde su respectiva piscina con área de spa.

Aunque se desconoce en cuánto la vendió, se sabe que la anunció en una cifra cercana a los $3,000,000 de pesos, algo así como $150,000 dólares, pero no sería de extrañar que la malvendiera presionada por el hambre y la falta de un sustento.

