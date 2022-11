‘El Mundial 2022 puede ser una oportunidad de cambio en Qatar’, dice aficionado hondureño-angelino

Martín Pineda está que brinca de gusto porque el miércoles 16 de noviembre abordará un avión que lo llevará a su tercer mundial en el país árabe de Qatar. Pero no va solo sino acompañado de un grupo de 15 amigos de Los Ángeles, Nueva York, Honduras y México.

“He tenido la fortuna de ir al mundial de Brasil y Rusia, y yo me había dicho que no iría al Mundial de Qatar por todas las restricciones que hay en ese país. Sentía que no iba a ser igual, pero cuando escuché uno de los videos de Alan por el Mundo, me gustó cuando dijo que Qatar le abre las puertas al mundo y pienso que eso puede llevar a un cambio progresista”.

Con esa mentalidad, Martín hijo de padres inmigrantes de Honduras, nacido en Los Ángeles, activista por los derechos de los migrantes y fanático del fútbol, se puso a planear el viaje y animó a varios amigos que se le unieron.

“Vamos a estar 4 días en Egipto, 7 días en Qatar y 6 días en Dubai. Todos nos vamos a encontrar en París”.

Martín está además súper emocionado porque sus amigos consiguieron boletos para asistir a 7 partidos: Estados Unidos-Gales, Estados Unidos-Inglaterra; México-Polonia; España-Costa Rica; Brasil-Serbia; Argentina-Arabia Saudita y Uruguay-Corea.

“El truco para conseguir boletos baratos es comprarlos a través de la FIFA, pero es todo un trabajo, tienes que ser paciente y estar pendiente checando a cada rato. A mi me tocó estar a las 3 de la mañana buscando boletos”.

Martín Pineda viajará a Qatar a su tercer mundial. (Cortesía)

En cuanto a las estrictas reglas que deben seguir los visitantes al Mundial de Qatar, dijo que tiene claro que cuando viajas a otro país, debes aprender lo básico y respetar, pero también observó que el país árabe quiso tener este evento y abrir las puertas al mundo.

“En ese tema, va a ser difícil controlar a tanta gente, pero si hay que tener una conciencia mínima y ser respetuosos. Si vas a una mezquita, tienes que ir bien cubierto”.

Martín recordó que se llevó un tremendo shock cultural cuando viajó a Marruecos y Turquía porque era su primer encuentro con el mundo árabe-musulmán.

En comparación con los dos últimos mundiales a los que le ha tocado ir, consideró que será diferente y único con estadios de lujo. “Qatar es un país súper pequeño. El mundial se va a concertar en la capital Doha, en un espacio muy chico”.

En los otros mundiales, dijo que la gente se dormía hasta en los aeropuertos si no encontraban o no podían pagar el hospedaje.

“En el caso de Qatar, te piden como requisito para entrar al país e ir a los partidos, sacar la tarjeta Hayya Card, y debes demostrar que tienes un hospedaje donde quedarte”.

Martín Pineda junto a un grupo de amigos para ir al mundial de Qatar. (Cortesía)

Pero también mencionó que en comparación con otros mundiales, el hospedaje es mucho más accesible. “En Rusia, un sofá en Airbnb llegaba a costar $100 por noche, y una noche de hotel que ahorita la encuentras a $10, $15, te la daban a $250. Era excesivamente caro”.

En cambio reveló que en Qatar consiguieron una casa grande de renta que les saldrá $100 por persona, por noche.

Martín reconoció que está muy emocionado de ir al Mundial de Qatar.

“Es el último mundial de Messi, y es una oportunidad para conocer más de la cultura árabe”.

No cree que las restricciones impuestas en Qatar por su religión puedan cambiar, pero al menos pudiera lograrse cierta apertura.

“Tenemos que respetar su cultura, pero va a ser difícil controlar todo porque un Mundial es fiesta y es bulla; y son los cantos de los aficionados lo que lo hacen”.