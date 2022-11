Lucero comenta cómo la apoyó su mamá en su carrera y sobre su llegada a Brasil

Lucero ya era toda una actriz, conductora y cantante muy reconocida en Brasil desde hace varias décadas pero al protagonizar la telenovela Carinha de Anjo en 2016 se convirtió en toda una estrella y celebridad por la manera en que fue recibida por el público.

Y en su sección ‘Mucho que contar’ de esta semana, en su canal de YouTube compartirá un vídeo inédito de cuando llegó a Brasil y expresó el reto que tenía por delante.

“Para mí es un desafío muy importante porque cuando vine a la Teletón tuve sólo cuatro clases, dos horas cada día, ocho horas de clases muy rápidas con un profesor brasileño. No es fácil porque es tan parecido al español que cuando tratamos de hablar algunas palabras, si no sabemos, terminamos hablando portuñol con un acento raro. Entonces, para mí fue un desafío cuando tuve la oportunidad de hablar con la televisora SBT sobre hacer una telenovela aquí, hacer a Carinha De Anjo. Entonces, primero me sorprendió y luego pensé, tengo que hablar portugués, no puedo ir así. Entonces estuve estudiando con un profesor durante cuatro o cinco meses con clases continuas y dos clases a la semana”.

La cantante habló sobre la forma de trabajar en Brasil con los pequeños, “allá en México, cuando hacemos telenovelas con niños, no tenemos los horarios que tenemos aquí. Aquí tienes que ir a la escuela y hacer la tarea, en México no. A veces los niños que están trabajando en la televisión no están estudiando durante ese tiempo, es un poco diferente, trabajan un poco más con horarios un poco más difíciles. Me parece maravilloso que aquí en Brasil los niños también puedan tener vida de niños, estudiar y jugar fuera de la telenovela. Porque uno nunca sabe si un niño va a ser famoso y talentoso para siempre, entonces debe haber preparación, estudio y todo eso”.

Y ahí Lucero se expresó sobre el gran trabajo que hizo su madre con ella, “mi mamá es mi manager y entonces cuando yo era niña y decía que quería hacer algo en la televisión, que quería ser actriz, quería ser cantante, presentadora, ella me decía como ‘mañana’. No tenía relación con nadie que trabajara en la televisión, no era actriz ni nada por el estilo. Entonces, después de años de pedirle que me llevara a la televisión, finalmente logró que yo participara en un programa, en una audición para un programa infantil. Así que finalmente funcionó y ella siempre me apoyó en lo que yo quería hacer, pero también siempre quiso que yo fuera una niña“.

Añadió, “mi mamá pidió a la tele: ‘ella necesita estudiar, no puede quedarse todo el día aquí, tiene que jugar y comer bien’. Ella siempre ha cuidado mi vida personal, mi vida real, la de Lucero, no sólo como actriz o como cantante. Mi madre tiene mucha visión, para mí fue muy importante su forma de hacer las cosas como una mujer de negocios con mucha sabiduría y que sabía lo qué hacer en el momento adecuado”.

Por otra parte la ‘Novia de América’ comentó, “grabé varias canciones para la telenovela, una de las cuales es el tema principal ‘Carinha De Anjo’, entonces eso también ayuda mucho porque cantar día a día en la telenovela hace que el público conozca la voz y el estilo de esta cantante, que en este caso soy yo”.

