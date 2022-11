Eduin Caz no acompaña a su esposa Daisy Anahy en su aniversario pero le manda este “pequeño regalo”

Eduin Caz sorprendió con un “pequeño detalle” a su esposa Daisy Anahy para celebrar su aniversario número 13 de relación. Y aunque el cantante tuvo que estar lejos de ella por compromisos con Grupo Firme, no dejó inadvertida la ocasión y le mandó el regalo hasta la puerta de su casa.

Fue a través de sus redes sociales que la joven presumió el obsequio, dejando claro que el famoso no escatimó en romanticismo. “Siempre serás el amor de mi vida. Feliz aniversario 13-13″, escribió Daisy junto a una serie de fotos en las que, además de lucir el regalito en la sala de su hogar, montó toda una recopilación de la pareja.

Como respuesta a la publicación de Daisy, Eduin escribió “No me tocó estar en casa, pero te mando ese pequeño detalle, ya que lo que te pueda dar es poco, peor en unas semanas llega el verdadero regalo. Te amo. Ya me voy a trabajar. Adiosito”. Lo cierto es que el “detalle” no tuvo nada de pequeño, pues se trató de 13 grandes ramos de rosas rojas y blancas con tarjetas que seguramente contienen románticos mensajes. Por lo pronto, y como dijo Caz, estaremos esperando el “verdadero regalo”.

El vocalista de Grupo Firme también compartió en sus redes algo acerca del aniversario. El joven cantante hizo un video en el que incluyó imágenes de su historia y en las que se puede ver cómo lucían ambos en sus años de adolescencia, etapa en la que inició su duradero amor. “13 años juntos. Literal es una vida entera. Gracias por permitirme estar a tu lado la mitad de tu vida”, escribió el intérprete.

Eduin Caz y Daisy Anahy se conocieron cuando ambos cursaban la preparatoria en Tijuana. Tiempo después empezaron a salir y en 2015, tras seis años de noviazgo, se casaron. Su primer hijo nació al año siguiente y en 2020 tuvieron una niña más.

También te pueden interesar:

–Eduin Caz de Grupo Firme da a conocer que el avión en el que iba estuvo cerca de caerse

–Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz de Grupo Firme, denunció maltrato de una aerolínea

–Eduin Caz y Grupo Firme arman tremenda fiesta de 15 años con Adrián Uribe y Joss Favela | VIDEO