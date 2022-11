Llamadas por teléfono, visitas puerta por puerta… así logró una coalición de mexicanos el voto en EE.UU.

MEXICO.- En los meses previos a las elecciones del pasado 8 de noviembre, Artemio Arreola y otros activistas de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes (CDIR) y Refugiados apretaron la tenaza con una estrategia para sacar a la gente a votar.

Imprimieron boletines de información, tocaron puerta por puerta, llamaron por teléfono y mandaron correos electrónicos a la comunidad migrante que nunca ha salido a votar por decidia o porque no tenía papeles en Illinois.

“Buscamos en el padrón electoral y detectamos a las personas que podrían estar interesadas”, detalla en entrevista con este diario. “A veces es el hijo, el padre o la esposa”.

La Coalición por los Derechos de los Migrantes sabe que cada año se suman miles de nuevos votantes y que hay personas que no se animan a sufragar y ellos son su objetivo a convencer para que “inclinen la balanza a favor” de la agenda que ayude a mejorar las condiciones de los indocumentados y la comunidad latina.

Un margen de 7% y 10% puede marcar una diferencia, asegura Artemio, oriundo del estado de Jalisco. “Nosotros les explicamos y les enseñamos a esas personas indecisas o apáticas a entender cómo funciona la organización comunitaria y la organización política. No les decimos por quién votar, pero sí las batallas que tenemos como comunidad: la salud para todos, la Reforma Migratoria, los trabajos del campo”.

Artemio Arreaga asegura que su trabajo contribuye a inclinar la balanza en cada una de las contiendas y particularmente en las pasadas fueron pieza clave en los cinco estados más reñidos: Nevada, Georgia, Arizona, Colorado y Texas.

Según el Pew Research Center, desde las últimas elecciones de mitad de período los latinos son el grupo racial y étnico de más rápido crecimiento en el electorado estadounidense, con un aumento de 4.7 millones de personas desde 2018.

En Ilinois, donde la CDIR hizo más trabajo de campo, los resultados favorecieron a los demócratas, donde el gobernador J.R Pritzker retuvo un segundo mandato.

Artemio Arreola aclara que la Coalición no impulsa a ningún candidato y no promueve a ningún partido sino que su labor es meramente informativa, por lo que solo se encargan de educar sobre las propuestas que tiene cada candidato, para generar un voto consciente e informado.

Lo hacen en inglés, francés, árabe y hasta chino, aunque principalmente en español porque son la mayoría de inmigrantes. “Es importante hacerlo en el idioma principal de ellos porque notamos que es una de las barreras para que la gente salga a votar”

Con ese potencial, la Coalición sale a hablar con los candidatos y los convence para que se comprometan por una agenda promigrante y lancen propuestas de salud, vivienda, educación, mejores leyes

“Las elecciones son un vehículo para avanzar día a día. Ni todos los republicanos son malos ni todos los demócratas son buenos”, afirma Artemio.

“Nuestro propósito es hacer un impacto electoral cada vez más grande. Hay que marcar la diferencia y colocar a candidatos que apoyen a la comunidad”.

Apáticos y nuevos votantes

En los meses previos a las votaciones del 8 de noviembre en Estados Unidos, Emelia Díaz iba y venía. De los campos del norte del estado de Nueva York a la ciudad capital en busca de una carta de no antecedentes penales.

“Quiero hacerme ciudadana estadounidense”, explicaba a los diplomáticos en el consulado mexicano, donde buscaba el documento que es un requisito para el trámite de residencia al que aspira por matrimonio. Luego, la ciudadanía. “Quiero votar”.

Emelia Díaz es una activista oriunda del estado de Guerrero a favor de los derechos de las mujeres que trabajan como campesinas en Estados Unidos y, a diferencia de su marido estadounidense, cree en el poder del voto lationo.

“A mi esposo no le gusta participar, no cree que con lo que él haga en la urna las cosas pueden mejorar y nunca ha votado en 40 años; yo, en cambio, he visto cómo sí se logran avances en la región de Nueva York en donde vivimos y cómo pelar por los derechos, no quedarse callados, sí ayuda”, cuenta en entrevista telefónica con este diario.

Emelia Díaz logró obtener su carta de no antecedentes penales unos días antes de la elección. No pudo votar porque aún le queda un camino largo para la ciudadanía pero pudo convencer a su esposo, el perfil de familia al que apuestan las organizaciones políticas a favor de los derechos de los inmigrantes.

Los latinos tendrán cada vez más capacidad de jugar un papel decisivo en la política estadounidense pues es el grupo racial o étnico de votantes con mayor crecimiento.

En 2012, cuando Barack Obama buscaba la reelección para un segundo mandato los latinos representaban el 10% del electorado — frente al 9% que eran en 2008 — y resultaron ser un grupo clave para su victoria. Para este año representan ya el 14%.

También han tenido aumento histórico en la participación de los votantes. Según las encuestas, alrededor del 11% del electorado latino votó en noviembre de 2016, en comparación con el 10% de 2012. Además tuvieron un récord en 2018 porque el 40% de la población hispana elegible para votar se presentó a votar, el doble que cuatro años antes.

Artemio Arreola calcula que, de seguir esa tendencia, los latinos, y particularmente los mexicanos, tendrán un doble poder político tanto en su país de adopción como en México, donde también empujan sus derechos políticos.

La CDIR fue una de las principales organizaciones que a principio de los 2,000 lograron el voto para los mexicanos en el exterior en México y posteriormente han peleado porque se les reconozcan sus derechos políticos plenos en su país de origen, entre ellos, poder ser electos.

En la última contienda electoral demandaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los partidos políticos permitieran tener representantes en la Cámara de Diputados y actualmente buscan que la reforma electoral incluya de manera definitiva la obligación de ser incluidos en todos los puestos de elección popular.

