Raúl Jiménez jugará contra Suecia: Tata Martino confirmó que el jugador tendrá actividad antes del Mundial de Qatar 2022

Este miércoles 16 de noviembre la selección de México vivirá su última prueba antes del Mundial de Qatar 2022, y servirá para que Gerardo Martino, DT del combinado realice sus últimas pruebas antes del magno torneo, siendo una de las más importantes saber en qué condiciones se encuentra Raúl Jiménez, ya que aseguró que tendrá minutos de juego.

En conferencia de prensa, el DT explicó que el jugador está entrenando al 100%, por lo que adelantó que mañana tendrá acción en la cancha, cuando el equipo tricolor enfrente a su similar de Suecia en el partido amistoso que se celebrará en Girona, España, lugar donde se concentra el equipo azteca antes de emprender el viaje a Asia.

“La resolución la tomamos con la evolución que tuvo, a lo que hablamos con él, con el cuerpo médico, era solamente esperar su respuesta, si bien todavía no hizo futbol contra un rival como sucederá mañana, las respuestas en el entrenamiento fueron buenas, mañana seguramente tendrá minutos”, declaró el Tata Martino en la charla que sostuvo con los medios después del entrenamiento de este martes.

What an atmosphere today in Girona. ☺️✨



There's a final step here: 🇲🇽🆚🇸🇪. #MéxicoDeMiVida | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/csaJWT0Xda — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) November 15, 2022

De tal forma que el último encuentro amistoso del Tri, antes de Qatar 2022, marcará el regreso al fútbol de Raúl Jiménez, quien, debido a una pubalgia no juega desde el 30 de agosto pasado, cuando participó en el duelo del Wolverhampton contra el Bournemouth en la Premier League.

Se espera que el Lobo de Tepeji pueda retomar un buen nivel rápidamente, ya que no tendrá mucho tiempo para agarrar ritmo y el equipo necesita que vuelva a ser ese delantero que se convirtió en el máximo anotador en la etapa de Gerardo Martino como DT del combinado tricolor. It’s our final session here in Girona. ⚽️💯



Let’s make it a good one! 💚#MéxicoDeMiVida | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Vv90IIIUaP— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) November 15, 2022

También puede interesarte: