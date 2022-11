Mike Pence describe que Trump le pidió perdón después del ataque al Capitolio

El exvicepresidente Mike Pence detalló cómo se desarrolló la primera conversación entre él y Donald Trump después del ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando una turba enardecida colgó una soga y gritaba: “¡Cuelguen a Mike Pence!”.

Durante una entrevista para la cadena ABC, Mike Pence habló por primera vez de la reacción que tuvo el expresidente Trump, después del fatídico 6 de enero de 2021, ya que compartió que el exmandatario sabía que había puesto en riesgo su vida y por eso le pidió perdón.

El día del ataque al Capitolio que también lo ha descrito en su nuevo libro So Help Me God, expresó al presentador que se encontraba supervisando la certificación del Congreso de los resultados del Colegio Electoral.

En ese momento, escuchó cómo las personas enojadas y golpeando todo irrumpieron en el Capitolio, lo que obligó a todos a buscar refugio. Esto también ha sido parte de las pruebas que el Comité Selecto ha presentando durante su investigación.

Los agitadores, fieles seguidores de Donald Trump construyeron una horca con una soga y gritaban: “¡Cuelguen a Mike Pence!”, lamentablemente el vicepresidente ese día estaba acompañado de su familia a quienes tuvieron que resguardar.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi tuvo una llamada telefónica con Pence para saber cómo se encontraba y se estaba protegido y evitar que hubiera una tragedia.

‘¿Estabas asustado?’ a lo que contesté: ‘No, estaba enojado’ Mike Pence, después del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Cinco días después de este memorable día, Mike Pence y Donald Trump se reunieron y el vicepresidente describió que le preguntó por el bienestar de su esposa y su hija, afirmando que él apenas se enteró que ese día estaban en el Capitolio.

“Yo le conteste que estábamos… bien, y luego preguntó: ‘¿Estabas asustado?’ a lo que contesté: ‘No, estaba enojado’. Teníamos nuestras diferencias, y le dije que ver a esas personas saqueando el Capitolio me enfureció. Y sentí un remordimiento genuino por parte del presidente”, compartió Pence.

Con respecto a la forma que se disculpó por poner en riesgo su vida y la de su familia: “No en tantas palabras, pero en el sentimiento, lo hizo, ¿si entiendes lo que quiero decir? Sentí que el presidente estaba genuinamente entristecido por lo que había sucedido, y lo expresó”.

“En un momento creo que simplemente dijo, con su voz mucho más débil que nunca: ‘¿Y si no hubiéramos tenido el mitin?’ Él dijo: ‘Es tan malo terminar así'”, agregó.

En el libro de memorias del exvicepresidente que salió a la venta el 15 de noviembre a través de la plataforma de Amazon, describe más pasajes con relación a la insurrección del Capitolio y cómo el expresidente instó a sus seguidores para que se llevará a cabo el capotico día que aún sigue siendo investigado.

Te puede interesar:

*Pence revela en su libro que John Eastman dudaba de los planes para anular elecciones 2020

*Trump le dijo a Pence que era muy honesto por negarse a anular los resultados de las elecciones

*Pence insinúa que Trump provocó el ataque al Capitolio el 6 de enero en su libro de memorias