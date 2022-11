Cristiano Ronaldo y el “divorcio” con el Manchester United: la imagen de CR7 no es respetada en Old Trafford 

La relación entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United parece estar más que rota. Las últimas declaraciones de CR7 al diario The Sun habrían empeorado la relación entre el portugués y el conjunto inglés. La ex leyenda del Real Madrid no sería bien recibido en Old Trafford luego del Mundial de Qatar 2022, pues el club se ha encargado de “borrarlo” de la institución.

A través de las redes sociales ha circulado un singular video en el que se muestra a algunos trabajadores quitando un mural del Manchester United. Pero exclusivamente, al remover la pieza publicitaria sólo estaban arrancando una cara y esa es la de Cristiano Ronaldo.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo — Football Daily (@footballdaily) November 16, 2022

Sin duda alguna esta imagen recuerda al FC Barcelona. El conjunto español hizo lo propio tras la marcha de Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Bajo estas circunstancias, la relación entre CR7 y el Manchester United parece ser irreparable. Workers removed an image of soccer star Lionel Messi from a mural at Barcelona’s soccer stadium, marking an end of the Argentine player’s association with the club he joined at age 13.



The 34 year old has reached an agreement to play for the French club Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/YfzgF1B6lm— NPR (@NPR) August 10, 2021

Cristiano Ronaldo y el final de una era

El Manchester United fue el club en el que Cristiano Ronaldo le mostró al mundo lo que realmente podía hacer. Sus grandes partidos en Old Trafford le permitió enamorar al Real Madrid que decidió hacer una gran apuesta por el portugués. Luego de 12 años, CR7 volvió a Inglaterra mucho más maduro y con una pesada mochila llena de trofeos y éxitos individuales. Pero el ciclo de Ronaldo con los Red Devils parece haber llegado a su fin.

Hoy Cristiano Ronaldo es tratado como un villano. Con una mala relación con la directiva del club y su actual entrenador, todo indica que la leyenda de CR7 con el Manchester United no podrá seguir creciendo. El portugués ha jugado 346 partidos con el club, ha sido el protagonista de 145 goles y el gestor de 64 asistencias. Estos registros podrían ser definitivos, pues el “divorcio” de Ronaldo con el club podría oficializarse en enero.

'Finished' Cristiano Ronaldo last season:



🏆 Most Premier League POTM awards

🏆 Most Man United POTM awards

🏆 Man United’s Player of the Year

⚽️ Man United’s top scorer

⚽️ Man United’s Goal of the Season

👤 Included in Premier League Team of the Year pic.twitter.com/1EQQzdEgZN— ESPN UK (@ESPNUK) November 15, 2022

