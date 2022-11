Tés “de la fertilidad” virales en TikTok podrían ser riesgosos para quienes desean tener bebés: por qué

Algunos creadores de contenido en TikTok afirman que los tés de hierbas y las lecturas psíquicas pueden aumentar las posibilidades de concepción.

Pero muchas de las sugerencias que suenan dudosas compartidas en la plataforma, que también incluyen comer piñas, no están respaldadas por el Servicio Nacional de Saludde Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés).

Las publicaciones sobre tendencias de fertilidad han acumulado más de mil millones de visitas, con ‘personas influyentes en la fertilidad’, que publican las afirmaciones, ganando decenas de miles de seguidores.

Expertos advierten que estas personas están dando esperanzas erróneas a las mujeres, que pueden estar dispuestas a intentar cualquier cosa en su búsqueda de tener hijos.

Por su parte, TikTok dijo que no permite que las personas publiquen información médica errónea que pueda causar daño. Sin embargo, el gigante de las redes sociales argumentó que las publicaciones marcadas por MailOnline no son “médicas”, por lo que no tienen que ser precisas.

Información contradictoria

La profesora Joyce Harper, científica reproductiva del University College London, dijo: “Lo que realmente me irrita son las cosas que la gente vende”.

“El gran problema es que muchas personas en las redes sociales no son los investigadores de los médicos que realmente hacen este trabajo, muchos de ellos son personas influyentes de una variedad de antecedentes”.

“Muchos de ellos están haciendo un gran trabajo, pero parte de la información no es científicamente correcta”.

La gran cantidad de información contradictoria puede dificultar que las mujeres que luchan contra los problemas de fertilidad sepan qué consejo es el correcto, argumentó.

Solo en TikTok, las publicaciones con el hashtag #ttccommunity, que significa intentar concebir, han recibido más de 1300 millones de visitas.

Mientras tanto, #eggretrieval tiene más de 50 millones de visitas y #unexplainedinfertility 11,4 millones de visitas.

Una encuesta del Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) reveló que el 76 % de 1000 mujeres de entre 18 y 65 años no estaban seguras si la información sobre fertilidad que habían encontrado era imparcial e imparcial.

Marcas como @hiprettyyoni y @pinkstork parecen estar tratando de vender productos, incluidos tés para la fertilidad, suplementos de gominolas y píldoras. La pareja tiene 46.9K seguidores entre ellos.

Estos tés pueden costar hasta $ 32 (£ 28), contienen hierbas llenas de antioxidantes, progesterona de origen vegetal y antiinflamatorios.

La teoría es que la sustancia similar a la progesterona en el té podría ayudar a las personas a concebir porque es químicamente similar a la progesterona natural, que es producida naturalmente por los ovarios.

Te puede interesar:

Cómo comer yogur a diario para ayudar a bajar la grasa abdominal