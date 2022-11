Selección de México llega al Mundial Qatar 2022 con seis debuts sin derrota: ¿Contra cuáles equipo ha jugado?

La Selección de México tendrá su debut ante la Selección de Polonia, primer juego de la Copa del Mundo Qatar 2022, es por este motivo que las expectativas están por los cielos, además, que el arrancar con el pie derecho es un requisito para mantener el sueño de avanzar a la próxima fase del torneo internacional.

Sin embargo, a nivel de historia, este juego no debería de preocupar a la población azteca, pues en los últimos seis mundiales disputados, la Selección de México no ha sufrido la derrota en el primer juego, un detalle no menor que demuestra como El Tri inicia el campeonato con el pie derecho.

El inicio de esta racha fue en Francia 98, Mundial en el que la Selección de México venció 3-1 a la República de Corea en el primer juego de dicha cita mundialista. Posteriormente, cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, hizo lo mismo ante Croacia, aunque en esta oportunidad fue un resultado favorable de 1-0.

Luego, en Alemania 2006 se encargó de vencer 3-1 a la Selección de Irán, siendo así la tercera victoria consecutiva en el primer duelo en tres mundiales consecutivos, pero todo esto quedó acá, pues en Sudáfrica 2010 igualó con los anfitriones 1-1, siendo el único empate que tiene en su registro.

Para Brasil 2014, la Selección de México venció en su partido debut a Camerún 1-0, regresando así al camino de la victoria; situación que repitió ante todo pronostico, pues se encargó de vencer por el mismo resultado a una de las favoritas de la cita mundialista, Alemania, juego que tuvo a Hirving ‘Chucky’ Lozano como goleador.

Solo nos tocará esperar un poco más para ver si México sumará un séptimo partido sin conocer la derrota en su primer partido en un Mundial, o si no podrá hacer la tarea ante la Selección de Polonia, equipo que está comandado por Robert Lewandowski.

Cómo ver el debut de México en el Mundial Qatar 2022

El Tri azteca debutará en la justa mundialista el próximo martes 22 de noviembre a las 11 am ET / 8 am PT en el Estadio 974, en Doha, Qatar. Además, ten en cuenta que podrás seguir el partido en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App.

