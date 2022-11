La ONU denuncia que Arabia Saudita vuelva a aplicar la pena de muerte por delitos por drogas

La ONU denunció este martes que Arabia Saudita haya reanudado las ejecuciones con pena de muerte a los condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas, tras una moratoria oficiosa de 21 meses.

Desde el 10 de noviembre, la administración penal saudita ejecutó a 17 hombres, tres de ellos el lunes, por delitos relacionados con las drogas y su contrabando, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

🇸🇦#SaudiArabia: The resumption of executions for drug-related offences is a deeply regrettable step. We call on the authorities to adopt a formal moratorium on executions for drug-related offences. https://t.co/E1mfkIvlSB #EndDeathPenalty pic.twitter.com/ucN4iD1yn4

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 22, 2022