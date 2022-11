Con dos goles Ferrán Torres cumple con su suegro Luis Enrique y lo celebra enviando un tierno mensaje a su novia

Ferran Torres fue protagonista en la goleada de España sobre Costa Rica 7-0, el jugador del FC Barcelona anotó dos goles y así le cumplió a su entrenador Luis Enrique quien además es su suegro. Sira Martínez se llama la hija del DT y novia de Ferran que celebró su último gol haciendo la “S” con sus manos en dedicatoria a su chica.

Recientemente Luis Enrique hizo bromas en las ruedas de prensa y confirmaba el romance de su hija con el atacante del Barca y además decía en tono jocoso “Si no le llevo mi hija me mata”. Hoy el futbolista respondió a la confianza de su entrenador y suegro y no le tembló el pulso a la hora de tomar el protagonismo de la Selección Española.

There was no stopping Torres from scoring here 👏 pic.twitter.com/25i9OUkUdw — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

La confianza de Luis Enrique por Ferran Torres

Si hay algo que ha mostrado Luis Enrique en este proceso al mando de España es su firmeza a la hora de tomar decisiones. Ante esta realidad siempre ha considerado a Ferran como pieza clave dentro del funcionamiento del equipo y así lo demostró en el debut de su selección en el Mundial Qatar 2022 al colocarlo de titular.

Seguramente una mala actuación de Ferran Torres hubiera disparado las críticas de la prensa, sin embargo a Luis Enrique no le tembló el pulso en este asunto y le dio la confianza, aún corriendo los riesgos de los malos comentarios.

❤️ Se quieren y se barrunta cena sin pullitas en Nochevieja.#LaCasadelFútbol #GolMundial pic.twitter.com/sWpa62IHBj— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 23, 2022

Lo que le viene a España en el Mundial Qatar 2022

La Selección de España tuvo un debut soñado, y a pesar de que es muy pronto para hablar de pronósticos, es indudable que su actuación entra entre las tres mejores de una primera vuelta que aún no culmina. Ahora España se verá las caras ante la Selección de Alemania que cayó sorprendentemente ante los japoneses y que sin duda alguna jugarán a muerte contra los dirigidos por Luis Enrique.

Por ahora España lidera su grupo con los siete goles a favor que le marcaron a la Selección de Costa Rica, seguida por Japón que también tiene tres puntos y que estará buscando sellar su pase ante unos ticos que se muestran muy disminuidos.

