Se movilizan en EE UU en apoyo al presidente AMLO y la reforma electoral

Lorena Gutiérrez Arvizu vendrá desde San Bernardino a participar en la movilización que se llevará a cabo en Los Ángeles este domingo 27 de noviembre en apoyo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y a la reforma electoral que impulsa.

“Vendré a darle mi respaldo a los cambios que el presidente ha hecho y que quiere emprender”, dijo Lorena, quien es una preparadora de impuestos; y en los últimos ha donado su tiempo para invitar a los inmigrantes que simpatizan con las políticas del presidente mexicano para que se unan a la marcha, a cuatro años de su gobierno.

Este domingo 27 de noviembre no solo en Los Ángeles sino en Chicago, Houston, Seattle, Portland y Nueva York se efectuarán manifestaciones para conmemorar el cuarto año de gobierno del presidente mexicano y que rendirá su informe anual de trabajo.

Andrés Manuel López Obrador dará su informe anual de gobierno este domingo. (EFE)

En Los Ángeles, los marchistas se reunirán a partir de las 11 a.m. en el Ayuntamiento (City Hall) sobre las escalinatas de la calle Spring; de ahí caminarán rumbo a la Placita Olvera donde tendrán un mitin y un evento musical.

“El objetivo de la marcha es mostrar total apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación y solidarizarnos con la marcha del pueblo de México que se realizará este domingo en la ciudad de México a la vez que el presidente dará su informe de gobierno”, dijo Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, y organizador de la marcha en Los Ángeles.

Agregó que además quieren dejar en claro que la inmensa mayoría de los migrantes están con la 4T y no con los conservadores.

“Llevaremos una enorme manta que dirá ‘Para México el mejor camino es con la 4T. La ultraderecha no pasará’ ”.

Hizo ver que desde que se aprobó la Constitución Mexicana en 1917, los derechos democráticos han sido violados constantemente por la dictadura política del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Hasta donde yo veo, los enemigos de la reforma política en México son los mismos actores políticos que callaron cuando se perpetró el fraude electoral en contra de la voluntad del pueblo mexicano.

“A los que dicen que se va a eliminar el INE, quiero dejarles claro que es pura y simple calumnia política. El hecho es que apoyamos plenamente la perfección pero no la eliminación del organismo autónomo del INE” concluyó.

Reveló que han invitado a unirse a la conmemoración del cuarto año del presidente mexicano a los concejales Gil Cedillo a quien se le vence su periodo en el Concejo de Los Ángeles este mes, y al concejal Kevin de León.

En Portland, la movilización será de 1:00 a 4:00 pm; en Nueva York, marcharán a partir de las 12:30 p.m. del Consulado Mexicano a Times Square en Manhattan; en Seattle, Washington, se movilizarán de las 11 a.m. a la 1 p.m.; en Chicago, a las 12:00 p.m.saldrán de la plaza Tenochtitlan al Arco de la Villita en Little Village; y en Houston se van a reunir a las 9:00 a.m. en el Consulado de México.