Agenda de eventos: fin de semana de Acción de Gracias

Fiestas en Universal Studios

Las fiestas decembrinas comienzan en Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) con las atracciones Christmas in The Wizarding World of Harry Potter y Grinchmas. En el primer caso, la aldea de Hogsmeade se transforma para recibir ir a los visitantes con una decoración festiva aunada a la actuación a cappella del Hogwarts Frog Choir. Por las noches, The Magic of Christmas at Hogwarts Castle exhibe su espectáculo de luces láser. Mientras tanto, en la Universal Plaza, los Whos de Who-ville reciben a los visitantes con un fiesta, cantos y un árbol gigante retorcido. Del viernes al 1 de enero. Boletos desde $104. Informes y horarios universalstudioshollywood.com.

Foto: Cortesía

Navidad en Magic Mountain

Con Holiday in the Park dan inicio los festejos decembrinos en Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia). El parque temático estará decorado con más de dos millones de luces, un mercado con una gran variedad de artículos navideños a la venta y un rincón para que los niños escriban cartas a Santa. Entre lo nuevo de este año está la casa de Santa, donde los visitantes pueden tomarse una foto o hacer manualidades. También hay fogatas para quemar bombones y música de DJ. A partir de hoy jueves y hasta el 1 de enero. Boletos desde $35. Informes y horarios sixflags.com.

Foto: Cortesía

Luces en el LA Zoo

L.A. Zoo Lights: Animals Aglow es la nueva atracción de invierno del Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles), que está disponible todas las noches y que transforma este parque en una experiencia inmersiva con una gran cantidad de esculturas de animales entre flores, árboles y más. Incluye más de 30 animales, como jirafas, elefantes, orangutanes y koalas. Hay chocolate caliente y churros a la venta. Termina el 22 de enero. Boletos desde $27. Informes y horarios lazoo.org.

Foto: Cortesía

Navidad en el Music Center

La ceremonia anual de encendido del árbol de navidad regresa a la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), por primera vez de forma presencial después de la pandemia. Participa el Urban Voices Project, que comenzará a cantar 15 minutos antes de la ceremonia. Habrá copos de nieve y chocolate caliente gratis. Evento gratuito. Lunes 5 pm. Informes musiccenter.org.

Y en el Grand Park

Conjuntamente con el evento de encendido del árbol navideño del Music Center, el Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) presenta Holidays Lights, un evento navideño que incluye decoración de las fiestas decembrinas en la intersección de la Grand Avenue y la Hill Street, con una esfera rosa en un árbol, una menorah y muchas luces. Comienza el lunes 5 pm. Gratis. Informes musiccenter.org.

Celebración de navidad en SeaWorld

SeaWorld San Diego (500 Sea World Dr., San Diego) comenzó su Christmas Celebration con atracciones nuevas, como dos shows de teatro, un reno vivo, una cabalgata con la señora Claus y un show de fuegos artificiales nuevo. Además, siguen atracciones como fotos con Rudolph the Red-nosed Reindeer, música con la SeaWorld Christmas Brass Band, nieve artificial y el encendido del árbol de 320 pies de altura. Termina el 8 de enero. Boletos desde $65. Informes seaworld.com.

Foto: Cortesía

Pista de hielo en Downtown LA

Luego de una pausa de dos años, regresa el Holiday Ice Rink Pershing Square, una pista de hielo en el parque Pershing Square (532 S. Olive St., Los Angeles) que este año cumple 20 años desde que se instaló por primera vez. Se trata de la pista al aire libre más grande de la ciudad, con 7,200 pies cuadrados. Entrada y renta de patines $20. Abierto diario hasta el 1 de enero. Informes holidayicerinkdowntownla.com.

Foto: Archivo

Y también en Santa Monica

Winterlit regresa a Downtown Santa Monica, e incluye la pista de hielo, que vuelve luego de una ausencia de dos años. La pista de 8,000 pies cuadrados transformará la esquina de Fifth Street y la Arizona Avenue, en el 1324 Fifth St., en Santa Monica, en una fiesta de invierno. Durante las sesiones habrá música de DJ. Todos los días de 6 a 10 pm. Boletos y renta de patines $20. Cierra el 16 de enero. Informes downtownsm.com.

Fiesta en OC

La tradicional festividad anual Winter Fest OC regresa al OC Fair (88 Fair Dr., Costa Mesa), donde este recinto se transforma en una gran fiesta de invierno con una amplia variedad de atracciones y entretenimiento en vivo. Algo de lo que incluye es un paseo por el polo norte, pista de hielo al aire libre, una pendiente de 150 pies de largo para deslizarse en llantas, fotos con Santa y brincolines. Boletos desde $25. Termina el 1 de enero. Informes winterfestoc.com.

Fiesta de navidad en Kidspace

El Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) celebra este año su segundo Kidspace Winter Frolic, en donde las familias pueden realizar manualidades, tener encuentros con animales, ver actuaciones especiales, patinar con calcetines en la pista sin hielo o encimar bolas de nieve en el Snow Dome. Termina el 8 de enero. Boletos desde $13. Informes y horarios kidspacemuseum.org.