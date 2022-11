Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 28 al 4 de diciembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 28 al 4 de diciembre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

No importa a dónde vayas esta semana, no tengas miedo de enfrentar las situaciones que la vida te ponga de frente. Estos días te tocará trabajar con tus inseguridades y temores, es momento de cambios profundos, esos que te llevaran a volver a sentirte anclado, anclada, a la tierra, a tu hogar, a la vida. esta jornada es de vital importancia que te enfoques en ti, y sí, aunque suene en principio egoísta, primero tú, luego tú y después tú, solamente así podrás estar en equilibrio con todos y todo lo que te rodee. Estos días las inversiones de dinero serán muy buenas, pero no pienses que verás los resultados rápidamente, te toca esperar por un largo tiempo el fruto de tus inversiones. En el amor es tiempo de poner las cartas sobre la mesa y decir que sí te gusta y que no, es el momento ideal para llegar a acuerdos.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Comenzarás la semana con muy poca fuerza física, tu descanso no ha sido el ideal y no estarás al cien, pero conforme pasen los días podrás sentirte de nuevo vital y con ganas de comerte al mundo. Esta jornada debes de cuidar tus actitudes y tus formas, sobre todo en el hogar o en el trabajo, debes de cuidar de no ser soberbio o déspota y no menospreciar las emociones de los demás. Es una semana para recuperar tiempo perdido con hijos o recuperar el tiempo perdido con padres, volver al hogar y dar tiempo de calidad tendría que ser prioridad para ti estos días. Cuidado con el uso que le des a tu dinero, es mejor mantenerlo en el banco, en las inversiones y no hacer reajustes creyendo que podría fructificar más rápido en otro lado porque no será así. Cuida de la salud de tus huesos, cuida de donde pises pues puede haber torceduras, fracturas, esguinces.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Paciencia y tolerancia son las acciones para seguir esta semana. Habrá momentos en lo que puedes sentir ansiedad o ganas de salir corriendo de cualquier lugar, sobre todo salir corriendo del lugar de trabajo, puede ser que ya no puedas más, que ya te hayas hartado, pero respira profundo y has uso de toda la tolerancia que quede en ti, no tomes decisiones precipitas, puede ser que esta semana la energía te regale un cambio profundo y te cumpla que todo camine de manera distinta en el lugar en donde laboras. Esta semana es importante que comiences a trabajar de nuevo con las emociones en descontrol y la fragilidad de ellas, es tiempo de volver a ponerlas en balance y no sentir que sigues flotando. Esta jornada todo lo que tiene que ver con el amor, se encamina a ti, a recobrar el amor propio y la autoestima. No desesperes, terminado la semana dejaras de sentirte perdido, perdida, y veras la luz al final del túnel.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Comunicar lo que sientes es justo y necesario, es ya. No puedes seguir guardando emociones, palabras y pensamientos solamente por temor a las reacciones de los demás o por no tener un enfrentamiento necesario, pero esta semana tiene que terminar este auto silencio, no puedes seguir así o solamente ocasionaras dañar la energía, bloquearla, pero sobre todo atraer algún malestar en vías respiratorias, es momento de expresar lo que sientes. Tus cualidades creativas estarán a todo lo que dan, aprovecha esta inspiración para terminar de escribir proyectos, para ponerles los pequeños detalles que no los están haciendo caminar, verás que en un abrir y cerrar de ojos los podrás ver en marcha. Esta semana es ideal para los nuevos estudios, para seguir con los que tenías pendientes. Una jornada en donde el romance hace su presencia y puede ser que nuevas y gratas experiencias lleguen a tu vida.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Es una jornada para arreglar todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles, compras, ventas renta, herencias, testamentos. No puedes esperar más todo lo que tiene que ver con estos asuntos, no puedes pretender que todo se arregle como por arte de magia, no, tienes que ponerte en acción y empujar para que todos lo pendientes que tienes que ver con bienes materiales tomen por fin su justo lugar. Esta semana puede tener grandes revelaciones y por fin hacer esos cambios de hogar o de lugar de residencia que tanto has pospuesto. Estos días el equipo de trabajo se refuerza, se pone más fuerte y sumaras más elementos a los que ya tienes para seguir creciendo. En el dinero es fluido y abundante, ya es tiempo de hacer un futuro, pues en el hoy tienes la posibilidad de planearlo de manera sencilla. En el amor todo vuelve a la estabilidad, los malentendidos se esfuman y se te quita ese peso de encima.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Brillas tanto que no podrás dejar de llamar la atención en donde te pares. Te sentirás pleno, plena, no habrá nada que te detenga, estas determinante y esto hace que por fin finalices, trámites, proyectos, promesas. Esta semana es vital para el crecimiento profesional, no esperes más y ten esas platicas de crecimiento con jefes, esta vez no les quedará de otra más que escucharte y apoyarte. Cuida del ego y la soberbia, el brillo con el que te mueves puede sacarte de balance y rayar en estas emociones. Estos días dejarás preocupaciones de dinero atrás, la economía crece y todo comienza a moverse, lento, pero por fin movimiento positivo en las finanzas.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Tendrás la gran capacidad para por fin entender el porqué de tanto cambio a tu alrededor, de el por qué tanto movimiento que en principio se te hacia absurdo. Pero conforme pasen los días, entenderás que esos cambios se tenían que hacer mucho tiempo antes, no te habías dado cuenta que todo se estaba estancando, pero la energía moverá con tal fuerza cada situación y persona a tu alrededor que el impulso limpiará lo que ya no tiene que estar en tu vida, considérate afortunado, afortunada, del impulso que te regala la divinidad esta semana. Estos días son ideales para hacer crecer a la familia, si en tus planes esta ser padre o madre, esta jornada es el momento de comenzar a intentarlo. Suerte para todo lo que tiene que ver en juegos de azar, hace mucho que no creías en la suerte, pero son días para volver a tener fe.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Ningún obstáculo en el camino. Por fin todo se despeja, las puertas abiertas de par en par, por fin nadie en el umbral poniendo resistencia. Es una semana ideal para caminar a la meta, directo a ella. Todo lo que propongas o pongas en la mesa será bienvenido y aprobado, todo emprendimiento o asociación es aceptada. El dinero fluye, llegan aumentos, bonos, dinero que creías perdido. Esta jornada puedes por fin darte un gran gusto o varios en alguna compra que no habías podido hacer en semanas pasadas. En el amor todo marcha de maravilla, tanto que el panorama es claro, y estas dispuesto, dispuesta, a dar un paso más a la formalidad.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Todo se mueve, nada se detiene, quizá, lento, pero al final por fin toda situación, proyecto, persona, pensamiento, dinero, se mueve. Es una semana para fluir con las circunstancias, no presiones, no empujes, no te desgaste, porque todo se moverá a su propio ritmo, no al tuyo, pero estate tranquilo, tranquila, que lo importante es que ya nada está estancado. Esta jornada puede comienza por fin a poner atención a tu lado espiritual, reconectar con la intuición, con el alma, con la misma tierra. Recobras la paz y la calma, por fin una semana sin presiones, sin agotamiento mental.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Cuesta mucho trabajo poder entender de donde salen ideas o pensamientos dañinos de las personas, pero, aunque te cueste, tendrás que trabajar en ello, no engancharte, no entrar en ese ciclo de daño mental, físico y emocional. Tu trabajo estos días será un poco de resistencia, pero lo lograras, pintar tu raya y mantenerte al margen de estas situaciones te dará una madurez y un crecimiento rápido, quizá doloroso, pero al final crecimiento. Esta jornada se te tienen que resbalar las malas intenciones de los demás. En el trabajo puedes tener algunos malentendidos, pero si fluyes, y no te quedas ahí, todo mejorara al final de la semana. Cuida la salud de tu estómago, las preocupaciones podrías hacer mella y sentirte mal.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es tiempo de volver a desarrollar la fuerza interna y externa, es tiempo de recobrarte con toda esa valentía que siempre te ha caracterizado. Esta jornada es ideal para volver a sentirte completo, completa, es tiempo para no sentir de nuevo cuánto vale la pena la vida. Sales de ciclos que te lastimaron tanto, por fin no miras para atrás y ahora solo ves todas las nuevas y brillantes posibilidades que hay frente a ti, esta vez no las desaprovecharas, las lecciones están aprendidas. Es una semana para hacer llamadas, mandar mensajes, escribir correos y recordarles a las personas que ahí estas, para trabajar, para reuniones, para la familia, para los amigos, hazles saber que estas de vuelta. Estos días el hogar necesita limpieza profunda, depuración, un cambio en el sitio de los muebles, dale movimiento a la casa, mueve la energía para que se purifique.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Tiempo de conectar profundamente con tu ser interno, ya no puedes abandonar más esta parte tan importante de tu ser, cuando retomes esta conexión, entonces te volverás a sentir completo, completa, entenderás que ese hueco que sentías era la falta de conexión divina. Es una semana para concluir proyectos y cosas de dinero, pero también y más importante aun una semana de recogimiento para poner cada emoción y sentimiento en su justo lugar. Días de reacomodo contigo mismo. Contigo misma. Se abren caminos con respecto al dinero y nuevas opciones de trabajo.