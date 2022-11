Nueva especie de tiranosaurio podría ser el “eslabón perdido” en la evolución del T. rex

Un grupo de paleontólogos ha hallado los restos fósiles de una especie de tiranosaurio antes desconocida que podría ser clave para ayudar a esclarecer el linaje evolutivo del famoso Tyrannosaurus rex, según se detalla en la revista Paleontology and Evolutionary Science.

Un cráneo, una costilla y un hueso del pie fosilizado del nuevo dinosaurio, llamado por los autores Daspletosaurus wilsoni, fueron descubiertos en la Formación Judith River, en el noreste de Montana (EE.UU.), entre 2017 y 2021.

