3 signos del zodiaco tendrán los peores días del 29 de noviembre al 4 de diciembre

La semana que abarca del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022 será complicada para 3 signos del zodiaco luego de que sentirán dar pasos hacia atrás en vez de avanzar hacia sus objetivos, el lado positivo es que podrán superarlo.

Todo está en la perspectiva que adopten, si lo ven como una señal para hacer una pausa en medio de su agitado estilo de vida, las energías van a fluir como lo venían haciendo, así lo ha predicho el horóscopo.

Astrólogos explican que estos 3 signos podrían enfrentar grandes desafíos gracias a los movimientos planetarios de la semana. En un artículo de StyleCaster.com detallaron que Marte actualmente retrocede en Géminis y se encuentra en cuadratura con Neptuno lo que dificulta nuestra capacidad de procesar la información.

Luego, el planeta rojo hará una conjunción con Saturno y nos hará ver la vida desde otra perspectiva, sin embargo, algunos podrían recibir cosas que no estaban en el radar.

Estos tránsitos, entre otros, dan la nota “negativa” para los siguientes signos, pero el horóscopo les dice qué esperar y cómo podrán superar estos días.

Es probable que tu estrés esté a tope esta semana porque te darás cuenta que has perdido mucho tiempo en compensar a otros y no a ti mismo. Tu amabilidad no siempre es agradecida y eso te altera en lo emocional. El horóscopo sugiere que te tomes un tiempo para analizar y recuperar tu poder, así podrás aprender las lecciones y ser más perspicaz en adelante.

Conversaciones que subieron de tono volverán a presentarse con esas mismas personas. El lado positivo es que ahora podrás mostrar la confianza y el coraje que te faltó en el pasado, solo tendrás que acudir a tu sabiduría. El equilibrio es la clave de esta semana en todas tus relaciones.

Si te mantienes firme en tus objetivos la sobrecarga emocional que sentirás esta semana podrás superarla con menos complicación. Los movimientos planetarios de estos días podrían nublar tu juicio, pero también te ayudan a mantenerte estable y enfocado. Deberás verificar bien cada situación, específicamente, en temas de finanzas y hábitos de gasto.

