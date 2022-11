Cuándo jugará la Selección de México ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022: ¿Horarios y dónde ver en Estados Unidos?

La Selección de México llega golpeada, pues ha tenido un empate y una derrota ante Argentina, algo que hace que todos los mexicanos tengan la mano en la calculadora y saquen las cuentas necesarias para que El Tri ingrese a los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Estos resultados positivos los tendrá que buscar ante la Selección de Arabia Saudita, equipo que dio el primer batacazo del Mundial y venció 2-1 al combinado argentino, ese que encaminó nuevamente su participación en Qatar 2022 con la victoria ante los aztecas.

El Tri cerrará su participación contra los sauditas en el partido que será decisivo para definir la clasificación a octavos de final, instancias en donde ya hay tres equipos calificados. El partido se llevará a cabo el miércoles 30 de noviembre a las 2 pm ET / 11 am ET en el Estadio Icónico de Lusail, en Lusail, Qatar.

Recuerda que este partido lo podrás seguir el encuentro en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App, cadenas que se han dado a la tarea de transmitir todo el Mundial Qatar 2022 para Estados Unidos.

Además, hay que tener en cuenta que para dicho partido ante la Selección de Arabia Saudita, México llega con problemas, pues el tener un mal rendimiento en la tabla general, no es lo único, sino que también tienen un lesionado en su plantilla.

También te puede interesar

–“Tiene un gran técnico”: Lionel Messi elogia a ‘Tata’ Martino tras la victoria de Argentina ante la Selección de México

–Aficionado en Qatar 2022 se lanzó al campo de juego en el Portugal ante Uruguay con una bandera LGBTQ+ [VIDEO]

–“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”: “Canelo” Álvarez amenaza a Lionel Messi por pisar una playera de México en el vestidor