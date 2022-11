Mundial Qatar 2022 Jornada 2: clasificados a los octavos de final y los eliminados de la Copa del Mundo

El Mundial Qatar 2022 ya finalizó su segunda fecha, razón por la cual ya hay algunos equipos clasificados a los octavos de final de la competencia amada por millones de personas. Además, en el otro lado de la moneda, encontramos como algunas selecciones están fuera de acción debido a los malos resultados.

El primero de los equipos clasificados a los octavos fue Francia, conjunto que podría ver como su goleador estrella regresaría para dicha instancia. Para lograr obtener su boleto, el combinado francés venció 4-1 a Australia y 2-1 a Dinamarca, motivo por el cual posee seis de seis y un lugar asegurado en la siguiente ronda.

Además, el segundo de los clasificados fue Brasil, quien replicó la actuación hecha por lo franceses y ganó sus dos partidos para así obtener su boleto. El conjunto carioca venció 2-0 a Serbia y 1-0 Suiza para así tener las unidades necesaria.

Para finalizar el último clasificado fue Portugal, selección que venció 3-2 a Ghana y 2-0 a Uruguay para así tener seis puntos y un cupo en la siguiente ronda de la Copa del Mundo disputada en Qatar.

Ahora bien, con todo esto en mente veamos a los equipos que matemáticamente ya no tiene opción alguna para ingresar a la siguiente ronda del torneo Qatar 2022.

El primer equipo que cayó eliminado fue justamente el anfitrión Qatar, seleccionado que cayó en su debut ante Ecuador 2-0 y luego hizo lo mismo ante Senegal 3-1.

Posteriormente, otro de los equipos que no tienen posibilidad alguna es Canadá, equipo de la Concacaf que replicó lo hecho por el país organizador y perdió sus dos cotejos. En su caso, cayó ante Bélgica 1-0 y ante Croacia 4-1.

Jornada 3 del Mundial Qatar 2022

Como la fiesta debe seguir, la Jornada 3 llegará este martes para darnos alegría. El primer juego será Ecuador ante Senegal, luego Países Bajos siendo los dos juegos del Grupo A; a las 10:00 AM ET y 06:00 AM PT.

Además, mañana martes 29 de noviembre, también se jugarán dos partidos más del Grupo B, en donde veremos a Irán vs. Estados Unidos y Gales ante la Selección de Inglaterra; a las 14:00 AM ET y 10:00 AM PT.

También te puede interesar

–Karim Benzema podría regresar a la Selección de Francia para este mismo Mundial Qatar 2022

–Aficionado en Qatar 2022 se lanzó al campo de juego en el Portugal ante Uruguay con una bandera LGBTQ+ [VIDEO]

–Inglaterra ante la Selección de Estados Unidos fue el partido más visto en la historia del país superando la final de una Copa del Mundo