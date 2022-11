Qatar 2022: el doble de Neymar se pasea por Doha causando revuelo entre aficionados y ganando viralidad en redes sociales

La Selección de Brasil consolidó su estatus de favorita para ganar el Mundial de Qatar 2022 tras derrotar a su similar de Suiza por la mínima gracias a un zapatazo del mediocampista Casemiro.

Pero el pasado lunes la victoria no fue la única noticia ligada a la Canarinha de la que se habló por redes sociales. Los fanáticos presentes en las inmediaciones del Estadio 974 de Doha se sorprendieron al ver pasar al que parecía ser el astro Neymar, pero se llevaron una sorpresa…

#Qatar2022

Quién es el falso #Neymar que revolucionó el mercado más popular de Doha



La presencia de una persona que se hacía pasar por el brasileño conmocionó la tarde de domingo. Cuál es su verdadera identidad: https://t.co/iAQitJNQpv pic.twitter.com/h8UBbVoJUm — Diario Agenda Salta (@AgendaSalta) November 28, 2022

Se trataba de un doble casi exacto del delantero, que contra Suiza no pudo capitanear a los suyos debido a una lesión. Esta persona creó un gran revuelo ya que se paseó también por algunas calles de Doha.

Las redes sociales se inundaron de videos e imágenes de este doble de Neymar; algunos fanáticos se confundieron y creyeron que era el real, sin embargo, al acercársele se daban cuenta que no era real, algo que no los privaba de compartir con él. Sósia de Neymar é tietado por 'fãs' em estádio de Brasil x Suíçahttps://t.co/H8Pw2FIShD



Famoso nas redes sociais, Eigon Oliver atraiu atenção nas arquibancadas do 974 #Correio24h pic.twitter.com/XgClUgYFWW— Jornal Correio (@correio24horas) November 28, 2022

Su nombre es Eigon Oliver y es muy conocido por redes sociales, todo un influencer. Tan solo en Instagram supera los 850,000 seguidores y sus videos acumulan miles de likes.

Tal fue el tumulto de personas que acumuló durante su paseo por Qatar que medios como CNN y Fox Sports lo entrevistaron y reseñaron algo de su trabajo como el doble de Neymar.

