“Respétalo, es una leyenda”: José Ramón Fernández “regaña” a David Faitelson por meterse con el Canelo Álvarez

Después de que las redes sociales estallaran tras la amenaza del Canelo Álvarez a Lionel Messi por, supuestamente, tirar y patear una camiseta de la selección de México, numerosos deportistas, hinchas y periodistas opinaron sobre el tema; uno de ellos fue David Faitelson, quien intervino en la polémica y no salió muy bien librado tras la llamada de atención de su maestro y compañero en ESPN José Ramón Fernández.

Cuando Saúl Álvarez publicó que Messi debería pedirle a Dios que no se encontrarán, de inmediato Faitelson, con quien el jalisciense ha tenido rencillas en ocasiones anteriores, le escribió que no se metiera en asuntos ajenos, lo que se desató una discusión entre David y Joserra.

“Deja en paz a Messi, concéntrate en Bivol…”, escribió Faitelson en respuesta a la amenaza del Canelo.

Deja en paz a Messi. Concentrate en Bivol… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Posteriormente, el Canelo le respondió a Faitelson que era un cobarde, a lo que el periodista contestó que amenazar a un futbolista era lo cobarde.

Cobarde tu cabron por que cuando me tienes enfrente eres un ángel. https://t.co/r245bz2pOi — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

En ese momento José Ramón Fernández intervino y le envió a David un mensaje con una especie de reprimenda:

“David, “El Canelo” se merece respeto. El es una leyenda del boxeo mexicano, ¡basta!”, le escribió. David, “El Canelo” se merece respeto. El es una leyenda del boxeo mexicano, basta! https://t.co/2TNRT211aF— José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 28, 2022

Acto seguido, Faitelson explotó y terminó diciéndole a su colega que él nunca le faltó al respeto y que él no se metiera si no sabía sobre el tema. Yo no le falte el respeto nunca. Él sí a mí.

Ahora, José Ramón, con todo respeto, si no conoces el tema y no lo sabes analizar, mejor no te metas o dile a quien te maneja estas redes que se entere primero.

Buenas noches.— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

