“Cállate qué no eres mexicano”: ‘Canelo’ Álvarez explota con David Faitelson en redes sociales tras defender a Lionel Messi

La polémica amenaza que lanzó Saúl ‘Canelo’ Álvarez a Lionel Messi dio mucho de qué hablar, pues diferentes personalidades reaccionaron a los comentarios realizados por el boxeador mexicano en redes sociales.

Uno de las personas que respondieron a ‘Canelo’ fue el periodista David Faitelson, quien expresó en redes sociales un mensaje que buscó la paz a favor de Lionel Messi y a la vez tildó como “payaso” al boxeador.

“Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, ‘Canelo’, el traje de “payaso”. Eres un boxeador serio. Sigue así…”, dijo en respuesta al azteca.

Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol.

¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, @Canelo, el traje de “payaso”. Eres un boxeador serio. Sigue así…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Pero esto no fue todo, pues en otro mensaje, Faitelson recibió su respuesta pues el pulguista le explicó como él no sabía nada. “Tu no sabes nada… y de serio menos!!”, respondió Álvarez en redes sociales. Tu no sabes nada… y de serio menos!! https://t.co/4givIFabHQ— Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Además, desde la misma cuenta, se vio como Álvarez enfatizó que Faitelson no es mexicano, y que siempre defiende a todos menos a la gente de México. “Tu cállate cabrón que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de México, le tiras cagada a todo México y se la cromas a los demás ponche hipócrita cabrón”, dijo. Tu cállate cabron que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de mexico, le tiras cagada a todo Mexico y se la cromas a los demás ponche hipócrita cabron. https://t.co/4givIFabHQ— Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Posteriormente, ‘Canelo’ recibió nuevamente respuesta del periodista de la cadena deportiva ESPN, quien reiteró que debe “Dejar en paz a Messi” y debe “concentrase en Bivol…”. Deja en paz a Messi. Concentrate en Bivol…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Y aunque esto ya parece una larga novela, la pelea entre Álvarez y Faitelson sigue, pues tras su pedido de paz, el conocido periodista de ESPN recibió también una “invitación” a la pelea que tendría el boxeador con el astro argentino. “Tu y él juntos pinche cer…!!!”, dijo en respuesta, quien también vio como se le acusó de “perder tiempo es una excusa barata” y de “amenazar a un futbolista”. Bueno, conmigo sí, a mí seguro me noqueas, pero yo insisto en Bivol. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso?

Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Sin duda alguna Saúl Álvarez creó mucho de que hablar gracias a las redes sociales, pues desde que lanzó su primer twitt, refiriéndose al gesto de Messi, diversas personas han dado su punto de vista en donde algunos defienden al crack del PSG, mientras que otro están apoyando al boxeador.

