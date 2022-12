Dwayne Johnson compró todos los Snickers de un 7-Eleven en Hawaii en donde solía robarlos

El afamado actor Dwayne Johnson vuelve a hacer de las suyas y ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram al revelar detalles de una acción que llevó a cabo en Hawaii, específicamente en un 7-Eleven, donde sin avisar terminó comprando todos los chocolates Snickers de la tienda.

Dwayne Johnson, también conocido como The Rock, no sólo compró ¡TODOS! los Snickers de una tienda de la que solía robarlos cuando tan solo tenía 14 años de edad, sino que los obsequió a los presentes. “Finalmente exorcicé a este maldito demonio de chocolate que me ha estado royendo durante décadas”, escribió el actor de Hollywood junto al material audiovisual en el que recopiló imágenes de esta aventura en un 7-Eleven.

🤣👉 The Rock cuenta que a los 14 años iba a robar dulces de la misma tienda todos los días, entonces decidió "corregir sus errores" e ir a comprar todos los dulces de la misma pic.twitter.com/dzSTFPzqsB — Venus Media (@venusmedia) November 30, 2022

La estrella de películas como Fast & Furious y Jumanji contó que durante un tiempo viviendo en Hawaii su familia estuvo arruinada. Durante casi un año iba a la tienda y se llevaba un chocolate para merendar, pero lo tenía que robar pues no podía pagarlo.

Además explicó que él y su familia fueron desalojados de Hawaii en 1987 y que había estado pensando en volver para corregir el error durante años. Refiriéndose a la aventura de niño que hizo durante un tiempo de “robarse” o tomar sin pagar los Snickers. View this post on Instagram A post shared by Dwayne Johnson (@therock)

En el material audiovisual publicado se logra ver cómo el protagonista de Black Adam recoge todos los Snickers que estaban en el anaquel, los paga y a su vez los deja en el mostrador. Después le indica al empleado que le regale uno a cualquier cliente que tenga actitud sospechosa de querer robar uno.

Asimismo, The Rock le dio al vendedor propina, tras pedirle que se encargara de contar las docenas de chocolates que él pagó.

“The Rock” Dwayne Johnson compra todos los Snickers de una tienda para compensar los que robó en la adolescencia https://t.co/e4VxFnbstD— La Patilla (@la_patilla) November 30, 2022

Dwayne Johnson pagó las cuentas

Pero encima de su “cargo de conciencia”, Johnson encontró una buena manera de aumentar el amor de sus fanáticos. Pagó las cuentas de los clientes que estaban al mismo tiempo que él en el 7-Eleven, alcanzando a pagar un monto de $298.

The Rock comentó que, aunque este gesto pueda parecerlo tonto a cualquiera, para él es bastante significativo, señaló que cada vez que estaba de visita en Hawaii y pasaba por el 7-Eleven, recordaba que tenía necesidad de entrar y pagar cada Snickers que obtuviera de la manera correcta.

“No podemos cambiar el pasado y algunas de las cosas tontas que pudimos haber hecho, pero de vez en cuando podemos agregar una pequeña nota de gracia redentora a esa situación, y tal vez poner una gran sonrisa en la cara de algún extraño”, dijo el muy admirado Dwayne Johnson. View this post on Instagram A post shared by Dwayne Johnson (@therock)

