Mejoras en tu privacidad: cómo puedes encontrar tus cuentas antiguas en línea

Te registras en nuevas aplicaciones o sitios web y luego te olvidas de ellos. Pero las cuentas inactivas pueden amenazar tu privacidad y tu seguridad.

By Thomas Germain

Es fácil olvidarse de las cuentas antiguas en las que te registraste, incluidos desde los sitios de almacenamiento de fotos hasta las aplicaciones para controlar el presupuesto doméstico.

Pero incluso si dejaste de usar un servicio hace años, los expertos dicen que es importante encontrarlo y eliminarlo. De lo contrario, los datos persistentes representan un riesgo para tu privacidad y tu seguridad digital.

“Entender lo que se puede encontrar sobre ti en Internet, incluso aquellas cosas del pasado que hemos dejado atrás, es muy importante”, dice Micah Hoffman, propietario de My OSINT Training, una empresa que ofrece clases de investigación de seguridad cibernética.

“Cuando hay una violación de datos o algún otro compromiso de un sistema, los atacantes pueden hacerse con los nombres de usuario, contraseñas y direcciones de correo electrónico y reutilizar esas credenciales para entrar en otras cuentas”, explica.

Además, una vez que le das permiso a una aplicación o sitio web para acceder a tu calendario, contactos o incluso cuentas bancarias, puede continuar haciéndolo durante años, ya sea que sigas usando el servicio o no. Es posible que esté proporcionando un flujo constante de datos personales a empresas en línea de las que te has olvidado.

Expertos como Hoffman utilizan herramientas y técnicas avanzadas para ayudar a los clientes a desenterrar cuentas antiguas y otros detalles de seguridad digitales.

“Pero no necesariamente tienes que involucrar a alguien como yo”, dice Hoffman. Puedes hacer mucho del trabajo por tu cuenta.

He sido un gran usuario de Internet durante mucho tiempo. Y aunque me gusta pensar que mis prácticas de seguridad son mejores que el promedio, seguí estos pasos que muestro a continuación y encontré más de seis docenas de cuentas propias olvidadas, que abarcan casi un periodo de 20 años.

La mayoría de esas eran cuentas que abrí una vez y nunca más volví a usar, mientras que otras fueron plataformas digitales que frecuenté durante años antes de dejarlas atrás. Algunas de mis cuentas antiguas se vieron afectadas por una violación de datos después de que dejé de usarlas, y muchas de las otras mostraban información sobre mí que podría usarse para el robo de identidad u otros fines nefastos.

Puedes comenzar a buscar esas cuentas antiguas simplemente desplazándote por las listas de aplicaciones y servicios más populares para refrescar tu memoria. Un servicio llamado justdelete.me mantiene una lista y Consumer Reports ofrece instrucciones sobre cómo eliminar rápidamente las plataformas sociales.

Sin embargo, el enfoque específico que te describimos a continuación podría ser más rápido y eficaz.

Busca tu nombre de usuario

Escribir tu nombre favorito de usuario en Google es una excelente manera de encontrar cuentas antiguas. Prueba también con nombres de usuario antiguos: es posible que hayas abandonado beatlesfan84 para crear un mejor usuario, pero tus publicaciones en el foro con ese nombre aún pueden ser públicas.

A continuación, busca tu nombre y direcciones de correo electrónico, antiguas y nuevas. Y no olvides poner comillas alrededor de tu término de búsqueda cuando busques palabras clave de varias palabras, como por ejemplo tu nombre.

Cuando hayas terminado con Google, repite el proceso con otros motores de búsqueda, como Bing y DuckDuckGo.

“Cada uno indexa diferentes páginas en diferentes momentos y tiene diferente contenido en caché”, dice Hoffman, por lo que los resultados pueden variar.

Busca correos electrónicos antiguos

Buscar comunicaciones antiguas de sitios web, aplicaciones y servicios es un buen método para descubrir cuentas olvidadas.

“Empieza centrándote en los correos electrónicos que las empresas te envían al principio cuando te registras”, dice Bobby Richter, exjefe de pruebas de privacidad y seguridad de Consumer Reports, que ahora trabaja con App Census, una empresa de privacidad digital. “Busca en tu bandeja de entrada variaciones de frases como ’bienvenido a’, ’nueva cuenta’, ’contraseña’ o ’confirma tu correo electrónico’”.

Busca también tus nombres de usuario favoritos. Si has utilizado varias direcciones de correo electrónico a lo largo de los años, inicia sesión en ellas y revisa también tus bandejas de entrada.

Revisa tus inicios de sesión guardados

Cuando tu navegador guarda tus nombres de usuario y contraseñas, crea un registro de fácil acceso de los sitios donde tienes cuentas.

Para ver tus inicios de sesión guardados en Chrome, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y abre > Configuración > Contraseñas.

En Firefox, abre el menú desde la parte superior derecha > Preferencias > Autocompletar > Administrador de contraseñas.

En Safari, haz clic en la pestaña “Safari” en la parte superior de la pantalla > Preferencias > Contraseñas.

En Internet Explorer, abre el menú en la parte superior derecha > Configuración > Ver configuración avanzada > Administrar contraseñas.

Las instrucciones anteriores son para una computadora, pero los pasos son similares en un teléfono. Si tienes varios dispositivos o computadoras viejas, verifica también sus navegadores. Los consumidores que usan administradores de contraseñas también deberían revisar esas aplicaciones.

Revisa tus cuentas de Google y Facebook

Muchos servicios te permiten iniciar sesión con las credenciales de Facebook o Google. Ambas plataformas documentan cada vez que has hecho esto, y esos registros son fáciles de encontrar. Una forma práctica de redescubrir tu cuenta de Words With Friends si la aplicación no logró pasar la prueba la última vez que compraste un teléfono nuevo.

Para encontrar esta lista en Facebook usando un navegador en tu computadora, haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha para abrir el menú > Configuración y privacidad > Configuración > Aplicaciones y sitios web. Asegúrate de revisar las tres pestañas (Activo, Caducado y Eliminado) para obtener una lista completa.

Para Google, ve a cualquier página de Google (como la de búsqueda o Gmail) > haz clic en el ícono de cuadrícula cerca de la esquina superior derecha > Cuenta > Seguridad > Iniciar sesión con Google.

Puedes revocar el acceso de las aplicaciones a tus perfiles de Google y Facebook, pero esto no eliminará tu cuenta. Primero, inicia sesión en esos servicios directamente y toma medidas para deshacerte de ellos para siempre.

Otras plataformas de redes sociales, como Instagram y Twitter, también te permiten usar tu cuenta para iniciar sesión en otros servicios. Verifica tu configuración de privacidad para obtener más detalles.

Prueba los sitios de nombre de usuario, privacidad y seguridad

Algunas herramientas diseñadas para otros fines también pueden ayudarte a localizar cuentas antiguas.

Hoffman creó una herramienta que puedes encontrar en whatsmyname.app, donde puedes escribir un nombre de usuario y ver dónde se ha utilizado para crear una cuenta.

Hay otras opciones, como checkusernames.com, knowem.com y namecheck.com. También puedes buscar tu nombre de usuario aquí, ya que utilizan un enfoque ligeramente diferente para encontrarlo. Estos sitios existen principalmente para ayudar a los empresarios a reservar marcas y nombres de productos, pero también pueden ayudarte en la búsqueda de tu cuenta. Si tu nombre de usuario habitual no está disponible en un servicio determinado, eso puede indicar que tienes una cuenta con él.

Hoffman advierte que los resultados no siempre son precisos, pero dice que los servicios siguen siendo valiosos como herramientas de búsqueda de tu cuenta.

Luego, puedes ir a HaveIBeenPwned, un sitio web que puede decirte si tu dirección de correo electrónico se ha asociado con una violación de datos. Si es así, el culpable puede ser un servicio del que te has olvidado. Asegúrate de verificar también tus direcciones de correo electrónico antiguas o alternativas.

Por último, intenta escribir tu nombre, nombres de usuario y direcciones de correo electrónico en un motor de búsqueda de personas. Estos sitios extraen sitios web de redes sociales, registros públicos y otras fuentes de información, y agregan los datos en informes sobre personas individuales.

Los expertos en privacidad han planteado una serie de preocupaciones sobre estos servicios, pero este es un caso en el que sí puedes usarlos para tu beneficio. Algunos de los motores de búsqueda requieren pagos, pero otros tienen opciones gratuitas. Estos pueden indicarte cuentas de redes sociales olvidadas.

Evita los servicios de búsqueda y eliminación

Algunas empresas prometen encontrar y eliminar cuentas por ti. Por lo general, debes dar acceso a estas aplicaciones a tu cuenta de correo electrónico ingresando tu nombre de usuario y contraseña para que puedan buscar en tus mensajes, encontrar cuentas y eliminarlas.

Eso puede sonar como una buena manera de ahorrar tiempo, pero los expertos dicen que hay preocupaciones de privacidad a considerar.

“Yo dudaría antes de dar acceso a cualquier cosa en tu correo electrónico, porque tu bandeja de entrada es increíblemente sensible”, dice Richter de CR.

Aparte del contenido de tus mensajes, el correo electrónico es lo que utilizan muchos servicios para confirmar tu identidad y operar la autentificación de dos factores.

“Usar uno de estos servicios es cambiar la conveniencia por el riesgo de invasiones de privacidad”, agrega Richter. “Incluso si una empresa tiene una política de privacidad realmente buena, te estás exponiendo a otros problemas potenciales de privacidad y seguridad”.

También hay otras razones para mantenerse alejado de ellos. Para consultores como Hoffman, una gran parte del trabajo consiste en educar a los clientes sobre la privacidad y la seguridad. Recomienda no subcontratar el proceso a ninguna empresa que no trabaje en estrecha colaboración contigo para proporcionar una comprensión clara de los pasos que se están tomando.

“Debes saber de qué sitios te has eliminado, para comprender mejor qué información has expuesto en primer lugar y asegurarte de que el trabajo se haga correctamente”, dice Hoffman.

Limpieza digital

¿Alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de inicios de sesión y contraseñas que tienes? En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, la experta de Consumer Reports, Bree Fowler, le explica al presentador Jack Rico cómo encontrar y eliminar cuentas antiguas en línea.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.